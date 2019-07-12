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    Жизнь

    Елизавета II не пьет английское игристое

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    <div class="sel_item">Елизавета II&nbsp;</div> - Елизавета II не пьет английское игристое
    Елизавета II 

    При этом у королевы имеются собственные виноградники в Виндзоре

    93-летняя Елизавета II 9 июля посетила Национальный институт сельскохозяйственной ботаники (НИСБ). Учебное заведение находится около Кембриджа, а заглянула туда королева в честь столетия со дня возникновения науки, изучающей растениеводство.

    Во время встречи с главой НИСБ Тиной Барсби речь зашла о производстве английского вина. «Наш институт внимательно следит за всеми собранными урожаями, и у нас есть экспериментальный виноградник в Кенте», — рассказала она королеве.

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    Елизавета II не пьет английское игристое
    Елизавета II не пьет английское игристое
    Елизавета II не пьет английское игристое
    Елизавета II не пьет английское игристое
    Елизавета II не пьет английское игристое
    Елизавета II не пьет английское игристое
    Елизавета II не пьет английское игристое
    Елизавета II не пьет английское игристое
    Елизавета II не пьет английское игристое
    Елизавета II не пьет английское игристое
    Елизавета II не пьет английское игристое
    Елизавета II не пьет английское игристое
    Елизавета II не пьет английское игристое
    Елизавета II не пьет английское игристое
    Елизавета II не пьет английское игристое
    Елизавета II не пьет английское игристое
    Елизавета II не пьет английское игристое

    Та, в свою очередь, ответила, что у нее имеются собственные виноградники в Виндзоре.

     «Я сказала ей, что официальным вином во время состязаний по гребле между Оксфордом и Кембриджем было английское игристое, а не французское шампанское, и что английское вино становится все популярнее и с каждым годом все лучше», – поведала Барсби.

    «А она ответила, что на самом деле она не пьет английское шампанское, но слышала, что оно очень хорошее», – цитирует Тину People.

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    Королева Елизавета II
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