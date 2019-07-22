Елизавета II ни разу не покидала дворец без запасов собственной крови



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Елизавета II

Служба безопасности королевы всегда должна быть готова к форс-мажорам

Любые поездки членов королевской семьи – это всегда масштабное событие. В особенности это касается персонала дворца, который вынужден собирать все необходимое для путешествия августейших персон.

Разумеется, аристократы вынуждены брать с собой больше одежды, чем «простые» люди, ведь протокол обязывает их выбирать те или иные элементы гардероба, соответствующие разным случаям. Но выяснилось, что члены венценосного семейства в каждую поездку берут с собой весьма необычный набор.

Как сообщает Express со ссылкой на источник в Букингемском дворце, королева Елизавета и принц Чарльз никогда не выезжают, не взяв с собой траурный наряд и запас собственной крови.

Первый пункт обусловлен необходимостью присутствовать на похоронной церемонии в случае, если кто-нибудь скоропостижно скончается, пока королева или герцог будут в отъезде. В этом случае у них есть возможность одеться подобающим образом и сразу же явиться на похороны.