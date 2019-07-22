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    Жизнь

    Елизавета II ни разу не покидала дворец без запасов собственной крови

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    <div class="sel_item">Елизавета II</div> - Елизавета II ни разу не покидала дворец без запасов собственной крови
    Елизавета II

    Служба безопасности королевы всегда должна быть готова к форс-мажорам

    Любые поездки членов королевской семьи – это всегда масштабное событие. В особенности это касается персонала дворца, который вынужден собирать все необходимое для путешествия августейших персон.

    Разумеется, аристократы вынуждены брать с собой больше одежды, чем «простые» люди, ведь протокол обязывает их выбирать те или иные элементы гардероба, соответствующие разным случаям. Но выяснилось, что члены венценосного семейства в каждую поездку берут с собой весьма необычный набор.

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    Елизавета II ни разу не покидала дворец без запасов собственной крови
    Елизавета II ни разу не покидала дворец без запасов собственной крови
    Елизавета II ни разу не покидала дворец без запасов собственной крови
    Елизавета II ни разу не покидала дворец без запасов собственной крови
    Елизавета II ни разу не покидала дворец без запасов собственной крови
    Елизавета II ни разу не покидала дворец без запасов собственной крови
    Елизавета II ни разу не покидала дворец без запасов собственной крови
    Елизавета II ни разу не покидала дворец без запасов собственной крови
    Елизавета II ни разу не покидала дворец без запасов собственной крови
    Елизавета II ни разу не покидала дворец без запасов собственной крови
    Елизавета II ни разу не покидала дворец без запасов собственной крови
    Елизавета II ни разу не покидала дворец без запасов собственной крови
    Елизавета II ни разу не покидала дворец без запасов собственной крови
    Елизавета II ни разу не покидала дворец без запасов собственной крови
    Елизавета II ни разу не покидала дворец без запасов собственной крови
    Елизавета II ни разу не покидала дворец без запасов собственной крови
    Елизавета II ни разу не покидала дворец без запасов собственной крови

    Как сообщает Express со ссылкой на источник в Букингемском дворце, королева Елизавета и принц Чарльз никогда не выезжают, не взяв с собой траурный наряд и запас собственной крови.

    Первый пункт обусловлен необходимостью присутствовать на похоронной церемонии в случае, если кто-нибудь скоропостижно скончается, пока королева или герцог будут в отъезде. В этом случае у них есть возможность одеться подобающим образом и сразу же явиться на похороны.

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    Королева Елизавета II
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