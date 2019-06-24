  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Елизавета II покинула Букингемский дворец из-за нашествия крыс

    • Розсилка
    Елизавета II&nbsp; - Елизавета II покинула Букингемский дворец из-за нашествия крыс
    Елизавета II 

    Одного из грызунов недавно заметили на кухне

    Накануне британский таблоид The Sun сообщил, что королеве Великобритании Елизавете II пришлось покинуть свою резиденцию. Издание уточняет, что она была «в ужасе» от нашествия крыс. Для борьбы с грызунами во дворец вызвали специализированные службы. Судебные чиновники решили обратиться к ним, когда неприятного «жильца» заметили на кухне.

    1 з 18
    на весь екран згорнути
    Елизавета II покинула Букингемский дворец из-за нашествия крыс
    Елизавета II покинула Букингемский дворец из-за нашествия крыс
    Елизавета II покинула Букингемский дворец из-за нашествия крыс
    Елизавета II покинула Букингемский дворец из-за нашествия крыс
    Елизавета II покинула Букингемский дворец из-за нашествия крыс
    Елизавета II покинула Букингемский дворец из-за нашествия крыс
    Елизавета II покинула Букингемский дворец из-за нашествия крыс
    Елизавета II покинула Букингемский дворец из-за нашествия крыс
    Елизавета II покинула Букингемский дворец из-за нашествия крыс
    Елизавета II покинула Букингемский дворец из-за нашествия крыс
    Елизавета II покинула Букингемский дворец из-за нашествия крыс
    Елизавета II покинула Букингемский дворец из-за нашествия крыс
    Елизавета II покинула Букингемский дворец из-за нашествия крыс
    Елизавета II покинула Букингемский дворец из-за нашествия крыс
    Елизавета II покинула Букингемский дворец из-за нашествия крыс
    Елизавета II покинула Букингемский дворец из-за нашествия крыс
    Елизавета II покинула Букингемский дворец из-за нашествия крыс

    Добавим, весь персонал, который работает в королевской резиденции, ранее прошел первоначальную подготовку по предотвращению распространения мышей и крыс. Особенно это касается тех, кто трудится на кухне. Им нужно тщательно следить за чистотой – никаких крошек на столах после приготовлениях блюд оставаться не должно.

     Читайте также: Кейт Миддлтон с детьми сделали очень трогательный подарок принцу Уильяму.


    Королева Елизавета II
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ