Елизавета II покинула Букингемский дворец из-за нашествия крыс



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Елизавета II

Одного из грызунов недавно заметили на кухне

Накануне британский таблоид The Sun сообщил, что королеве Великобритании Елизавете II пришлось покинуть свою резиденцию. Издание уточняет, что она была «в ужасе» от нашествия крыс. Для борьбы с грызунами во дворец вызвали специализированные службы. Судебные чиновники решили обратиться к ним, когда неприятного «жильца» заметили на кухне.

Добавим, весь персонал, который работает в королевской резиденции, ранее прошел первоначальную подготовку по предотвращению распространения мышей и крыс. Особенно это касается тех, кто трудится на кухне. Им нужно тщательно следить за чистотой – никаких крошек на столах после приготовлениях блюд оставаться не должно.

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