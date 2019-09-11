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    Жизнь

    Елизавета II пользуется простынями 20-летней давности

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    Принц Филипп и Елизавета II - Елизавета II пользуется простынями 20-летней давности
    Принц Филипп и Елизавета II

    Об умении монархини экономить и все успевать ходят легенды

    Елизавета II на престоле с 25 лет, и за это время у британской королевы выработалось множество своих привычек, некоторые из них очень удивляют окружающих, но спорить с венценосной особой никто не хочет.

    Например, о бережливости монархини ходят легенды. В Букингемском дворце нет ни одной новой вещи: подержанные столовые приборы, постельное белье 20-летней давности. Завесу тайны приоткрыла актриса Джоанна Ламли, которая близко знакома с августейшей семьей.

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    Елизавета II пользуется простынями 20-летней давности
    Елизавета II пользуется простынями 20-летней давности
    Елизавета II пользуется простынями 20-летней давности
    Елизавета II пользуется простынями 20-летней давности
    Елизавета II пользуется простынями 20-летней давности
    Елизавета II пользуется простынями 20-летней давности
    Елизавета II пользуется простынями 20-летней давности
    Елизавета II пользуется простынями 20-летней давности
    Елизавета II пользуется простынями 20-летней давности
    Елизавета II пользуется простынями 20-летней давности
    Елизавета II пользуется простынями 20-летней давности
    Елизавета II пользуется простынями 20-летней давности
    Елизавета II пользуется простынями 20-летней давности
    Елизавета II пользуется простынями 20-летней давности
    Елизавета II пользуется простынями 20-летней давности
    Елизавета II пользуется простынями 20-летней давности
    Елизавета II пользуется простынями 20-летней давности

    Слова Ламли подтверждает писатель Адам Хелликер. Он делится своими наблюдениями: во дворце только энергосберегающие лампочки, на кроватях покрывала «Британии», а если простыни истончаются, то королева просит перешить их в наволочки. Когда последние тоже начинают ветшать, то они становятся чехлами для диванных подушек.

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    Королева Елизавета II
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