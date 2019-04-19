Елизавета II посетила одну из самых старых служб в Англиканской церкви (фото)



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Британская правительница взяла на особую королевскую службу внучку Евгению

92-летняя Елизавета II посетила службу Royal Maundy. На одну из самых древних церемоний в Англиканской церкви она пришла в сопровождении принцессы Евгении, сообщает Mirror

Для мероприятия королева выбрала пальто и шляпку ярко-желтого цвета. Из украшений на ней были любимые бриллиантовые серьги и колье из трех ниток, а также традиционная брошь. На этот раз ее сопровождала внучка Евгения (дочь сына королевы, принца Эндрю). Принцесса появилась в платье с зелеными цветами, оборками и со стоячим воротником, фиолетовой шляпке и туфлях в тон головному убору.

Ежегодная королевская служба Maundy прошла в Виндзорском замке. В этих стенах принц Гарри женился на Меган Маркл. Здесь же принцесса Евгения вышла замуж за Джека Бруксбанка.

В честь 93-го дня рождения, который Елизавета II отметит 21 апреля, она по традиции вручила королевское подаяние общественным героям - 93 мужчинам и 93 женщинам.

Каждый из присутствующих получил два кошелька - красный и белый. В этом году красный кошелек содержит монету в 5 фунтов стерлингов, посвященную 200-летию со дня рождения королевы Виктории, и монету в 50 пенсов с изображением Шерлока Холмса. Обе монеты были отчеканены в этом году и являются платежными средствами. Сумма 5,50 фунта - исторически сложилась: 3 фунтов на одежду, 1,50 фунта на провизию и 1 фунт на любые цели. В белый кошелек кладут несколько серебряных монет, сумма которых равна числу лет монарха.



