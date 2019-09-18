Елизавета II потратила 100 миллионов фунтов на свое хобби (фото)



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Елизавета II instagram.com/theroyalfamily

Ее Величество собрала внушительную коллекцию почтовых марок

93-летняя Елизавета II не только заядлая собачница, но и страстный филателист. Это хобби перешло к королеве по наследству. Первым в британской монаршей семье собирать марки начал в 1864 году сын королевы Виктории принц Альфред. К Елизавете II перешла внушительная часть коллекции ее родственников.

Самую ценную марку с острова Маврикий приобрел на аукционе дед королевы, Георг V. За коллекционный экземпляр он отдал около полторы тысячи фунтов, что на нынешние деньги равняется 60 тысячам фунтов. Сейчас ценность марки значительно возросла.

Сама же Елизавета II, которая на многом старается экономить, не пожалела 312 тысяч на набор марок 10 Penny Blacks 1840 года. Общая сумма коллекции монарха оценивается в 100 миллионов фунтов стерлингов.

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