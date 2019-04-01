Елизавета II в 92 года отказалась от вождения автомобиля



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Елизавета ІІ

Королева Великобритании будет пользоваться услугами водителя

Елизавета II дала свое согласие больше не садиться за руль, когда речь идет о поездах по общественным дорогам. По сообщению королевского репортера Рои Никки, Ее Величество с этого момента для поездок будет пользоваться услугами водителя.

Несмотря на то, что королева является единственным человеком в Соединенном королевстве, кому позволено ездить без водительских прав, 93-летняя Елизавета II решила внять советам своей команды, обеспечивающей ее безопасность и отказаться от самостоятельного управления автомобилем.

Известие пришло спустя несколько месяцев после того, как супруг Ее Величества герцог Эдинбургский попал в аварию, в результате которой его внедорожник перевернулся. ДТП произошло на трассе, расположенной недалеко от поместья Сандрингем.

После этого, принц Филипп добровольно сдал свои водительские права. Однако, как и его жена, он сможет водить автомобиль в своих частных владениях.

Примечательно, что буквально через несколько дней после аварии, обе королевские особы умудрились «проштрафиться»: Елизавету II и ее мужа сфотографировали, когда они ехали без ремней безопасности.