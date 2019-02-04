Елизавета II вышла в свет в ярком персиковом наряде (фото)



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Елизавета ІІ

На этой неделе будет 67 лет с тех пор, как 92-летняя королева взошла на престол

В минувшее воскресенье Елизавета II посетила церковь в Норфолке. Погода радовала вышедшем солнцем, так что для похода в храм королева выбрала подходящий по такому случаю наряд: шерстяное платье и пальто персикового цвета и шляпку в тон. Довершили образ теплые перчатки. По пути в церковь Святого Петра и Павла королева тепло приветствовала своих подданных, которые преподнесли ей нарциссы, а также букет розовых и белых цветов.

Стоит отметить, что в среду, 6 февраля Елизавету II ждет знаменательная дата — в этот день будет ровно 67 лет с тех пор, как она взошла на престол. Это означает, что королева является самым долгоправящим царствующим монархом в истории Великобритании, а также то, что до платинового юбилея — 70 лет — на престоле остается всего три года. Если это произойдет, то такую дату Туманный Альбион отметит впервые. Пока неизвестно, насколько пышными будут торжества в год, когда королеве исполнится 96 лет.