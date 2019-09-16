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    Жизнь

    Елизавета II запретила упоминать имена Меган Маркл и ее мужа в своем присутствии

    • Розсилка
    Елизавета II - Елизавета II запретила упоминать имена Меган Маркл и ее мужа в своем присутствии
    Елизавета II

    Придворные советуют гостям Елизаветы II говорить о чем угодно, только не упоминать Меган Маркл

    Британская правительница продолжает отдыхать в шотландском поместье и пока не планирует возвращаться в Лондон. В замке Балморал гостят поочередно члены ее многочисленной семьи. Сюда также приезжают официальные и частные лица, которым нужна аудиенция королевы.

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    Елизавета II запретила упоминать имена Меган Маркл и ее мужа в своем присутствии
    Елизавета II запретила упоминать имена Меган Маркл и ее мужа в своем присутствии
    Елизавета II запретила упоминать имена Меган Маркл и ее мужа в своем присутствии
    Елизавета II запретила упоминать имена Меган Маркл и ее мужа в своем присутствии
    Елизавета II запретила упоминать имена Меган Маркл и ее мужа в своем присутствии
    Елизавета II запретила упоминать имена Меган Маркл и ее мужа в своем присутствии
    Елизавета II запретила упоминать имена Меган Маркл и ее мужа в своем присутствии
    Елизавета II запретила упоминать имена Меган Маркл и ее мужа в своем присутствии
    Елизавета II запретила упоминать имена Меган Маркл и ее мужа в своем присутствии
    Елизавета II запретила упоминать имена Меган Маркл и ее мужа в своем присутствии
    Елизавета II запретила упоминать имена Меган Маркл и ее мужа в своем присутствии
    Елизавета II запретила упоминать имена Меган Маркл и ее мужа в своем присутствии
    Елизавета II запретила упоминать имена Меган Маркл и ее мужа в своем присутствии
    Елизавета II запретила упоминать имена Меган Маркл и ее мужа в своем присутствии
    Елизавета II запретила упоминать имена Меган Маркл и ее мужа в своем присутствии
    Елизавета II запретила упоминать имена Меган Маркл и ее мужа в своем присутствии
    Елизавета II запретила упоминать имена Меган Маркл и ее мужа в своем присутствии

    Эксперт и журналист Квентин Леттс озвучил новые требования, которые Елизавета II установила в Балморале. По его словам, монархиня запретила упоминать в своем присутствии 35-летнего внука принца Гарри и его 38-летнюю супругу Меган Маркл. Леттс отметил, что строгие указания получил его знакомый, который прибыл в резиденцию. «Ему дали настоятельный совет: говорить о чем угодно, кроме одной темы. О Брексите? Нет, о Сассексах» - отметил журналист.

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    знаменитости Меган Маркл Королева Елизавета II
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