Елизавете II пришлось накладывать швы из-за участия в драке любимых корги



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Елизавета II instagram.com/theroyalfamily

Королева лично разнимала питомцев и поплатилась за это

Елизавета II является известным собаководом. О ее любви к корги знает весь мир, питомцы жили у Ее Величества много лет и она лично занималась уходом за ними. В 1991 году королеве даже пришлось накладывать швы, так как она пыталась разнять дерущихся собак.

Источники, близкие к окружению августейшей особы, делятся, что потасовка между питомцами была такая, что испугала даже мужчин. Королева выгуливала своих питомцев на территории Виндзорского замка, когда они заприметили сородича. В итоге восемь собак сцепились между собой и грозили порвать друг друга. Елизавета II не раздумывая бросилась растаскивать их.

Вскоре на помощь ей подоспел шофер Джон Коллинс. Когда питомцев удалось усмирить, оказалось, что людям нужна помощь врачей, чтобы зашить укусы и сделать прививки от столбняка. Водитель отправился в больницу, а королеве оказали помощь в замке.