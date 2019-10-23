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    Жизнь

    Елизавете II пришлось накладывать швы из-за участия в драке любимых корги

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    <p>Елизавета II</p> <p>instagram.com/theroyalfamily</p> - Елизавете II пришлось накладывать швы из-за участия в драке любимых корги

    Елизавета II

    instagram.com/theroyalfamily

    Королева лично разнимала питомцев и поплатилась за это

    Елизавета II является известным собаководом. О ее любви к корги знает весь мир, питомцы жили у Ее Величества много лет и она лично занималась уходом за ними. В 1991 году королеве даже пришлось накладывать швы, так как она пыталась разнять дерущихся собак.

    Источники, близкие к окружению августейшей особы, делятся, что потасовка между питомцами была такая, что испугала даже мужчин. Королева выгуливала своих питомцев на территории Виндзорского замка, когда они заприметили сородича. В итоге восемь собак сцепились между собой и грозили порвать друг друга. Елизавета II не раздумывая бросилась растаскивать их.

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    Елизавете II пришлось накладывать швы из-за участия в драке любимых корги
    Елизавете II пришлось накладывать швы из-за участия в драке любимых корги
    Елизавете II пришлось накладывать швы из-за участия в драке любимых корги
    Елизавете II пришлось накладывать швы из-за участия в драке любимых корги
    Елизавете II пришлось накладывать швы из-за участия в драке любимых корги
    Елизавете II пришлось накладывать швы из-за участия в драке любимых корги
    Елизавете II пришлось накладывать швы из-за участия в драке любимых корги
    Елизавете II пришлось накладывать швы из-за участия в драке любимых корги
    Елизавете II пришлось накладывать швы из-за участия в драке любимых корги
    Елизавете II пришлось накладывать швы из-за участия в драке любимых корги
    Елизавете II пришлось накладывать швы из-за участия в драке любимых корги
    Елизавете II пришлось накладывать швы из-за участия в драке любимых корги
    Елизавете II пришлось накладывать швы из-за участия в драке любимых корги
    Елизавете II пришлось накладывать швы из-за участия в драке любимых корги
    Елизавете II пришлось накладывать швы из-за участия в драке любимых корги
    Елизавете II пришлось накладывать швы из-за участия в драке любимых корги
    Елизавете II пришлось накладывать швы из-за участия в драке любимых корги
    Елизавете II пришлось накладывать швы из-за участия в драке любимых корги
    Елизавете II пришлось накладывать швы из-за участия в драке любимых корги
    Елизавете II пришлось накладывать швы из-за участия в драке любимых корги
    Елизавете II пришлось накладывать швы из-за участия в драке любимых корги
    Елизавете II пришлось накладывать швы из-за участия в драке любимых корги
    Елизавете II пришлось накладывать швы из-за участия в драке любимых корги

    Вскоре на помощь ей подоспел шофер Джон Коллинс. Когда питомцев удалось усмирить, оказалось, что людям нужна помощь врачей, чтобы зашить укусы и сделать прививки от столбняка. Водитель отправился в больницу, а королеве оказали помощь в замке.

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    Королева Елизавета II
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