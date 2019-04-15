Эмбер Херд предоставила новые доказательства вины Джонни Деппа в домашнем насилии



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Эмбер Херд и Джонни Депп

Звезда показала фотографии своей разрушенной гардеробной

С началом нового судебного разбирательства между 32-летней Эмбер Херд и 55-летним Джонни Деппом в прессе появляется все больше подробностей их несчастливой семейной жизни. Суду предстоит выяснить, что из этих подробностей - правда, а что ложь. После публикации рассказа актрисы о домашнем насилии в сети появились фотографии, которые якобы иллюстрируют и доказывают агрессию Деппа.

«Он пришел в ярость и начал уничтожать имущество, в том числе и мою гардеробную. В тот раз рядом с нами оказалась моя сестра Уитни, которая стояла на верхней площадке лестницы. Испугавшись, что она пострадает от рук Джонни, я ударила его по лицу. Это был единственный раз, когда я ударила Джонни. Охрана разняла нас», - рассказала Эмбер об инциденте, который якобы произошел в марте 2015 года.

Актриса выложила в открытый доступ скрин переписки своей сестры с управляющим домом, а также кадры поваленных шкафов и вешалок с одеждой. Как утверждает Херд, этот беспорядок - дело рук ее бывшего мужа.