Эмили Ратаковски показала, как правильно фотографироваться в кровати



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Эмили Ратаковски

Знаменитость порадовала поклонников новыми фотографиями

27-летняя модель Эмили Ратаковски в очередной раз доказала свой статус одной из самых сексуальных моделей современности. Звезда поделилась с поклонниками «горячими» кадрами, на которых она запечатлена в нижнем белье своего бренда Inamorata.

На снимках Эмили позирует в базовом белье белого цвета. Минимум макияжа отлично вписался в общую концепцию съемки: модель фотографировалась в кровати словно только что после пробуждения. Морковные тени и матовая помада добавили красок образу звезды.

На одном из кадров фотосессии Эмили запечатлена в кружевном бюстгальтере черного цвета. Миниатюрное белье едва прикрыло знаменитую грудь звезды.