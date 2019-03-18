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    Жизнь

    Эмили Ратаковски показала, как правильно фотографироваться в кровати

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    Эмили Ратаковски - Эмили Ратаковски показала, как правильно фотографироваться в кровати
    Эмили Ратаковски

    Знаменитость порадовала поклонников новыми фотографиями

    27-летняя модель Эмили Ратаковски в очередной раз доказала свой статус одной из самых сексуальных моделей современности. Звезда поделилась с поклонниками «горячими» кадрами, на которых она запечатлена в нижнем белье своего бренда Inamorata.

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    Эмили Ратаковски показала, как правильно фотографироваться в кровати
    Эмили Ратаковски показала, как правильно фотографироваться в кровати
    Эмили Ратаковски показала, как правильно фотографироваться в кровати
    Эмили Ратаковски показала, как правильно фотографироваться в кровати

    На снимках Эмили позирует в базовом белье белого цвета. Минимум макияжа отлично вписался в общую концепцию съемки: модель фотографировалась в кровати словно только что после пробуждения. Морковные тени и матовая помада добавили красок образу звезды.

    На одном из кадров фотосессии Эмили запечатлена в кружевном бюстгальтере черного цвета. Миниатюрное белье едва прикрыло знаменитую грудь звезды.

     

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