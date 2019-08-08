Эмили Ратаковски снялась с небритыми подмышками в поддержку феминисток



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Эмили Ратаковски instagram.com/emrata/

Модель восхитила поклонников

Эмили Ратаковски написала эссе для Harper's Bazaar, выразив свое мнение на тему женственности, феминизма и навязанных стандартов сексуальности. Так, 28-летняя модель отметила, что каждая женщина имеет право требовать к себе уважения вне зависимости от того, как себя преподносит.

«Брею я подмышки или нет – мой выбор. На мой взгляд, волосы на теле – еще одна возможность для женщин использовать свое право выбора, решив, как они хотят себя чувствовать и с чем у них ассоциируется растительность или ее отсутствие», – объяснила Эмили, появившись на страницах журнала с небритыми подмышками.

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