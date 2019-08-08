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    Жизнь

    Эмили Ратаковски снялась с небритыми подмышками в поддержку феминисток

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    <p>Эмили Ратаковски</p> <p>instagram.com/emrata/</p> - Эмили Ратаковски снялась с небритыми подмышками в поддержку феминисток

    Эмили Ратаковски

    instagram.com/emrata/

    Модель восхитила поклонников

    Эмили Ратаковски написала эссе для Harper's Bazaar, выразив свое мнение на тему женственности, феминизма и навязанных стандартов сексуальности. Так, 28-летняя модель отметила, что каждая женщина имеет право требовать к себе уважения вне зависимости от того, как себя преподносит.

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    Эмили Ратаковски снялась с небритыми подмышками в поддержку феминисток
    Эмили Ратаковски снялась с небритыми подмышками в поддержку феминисток
    Эмили Ратаковски снялась с небритыми подмышками в поддержку феминисток
    Эмили Ратаковски снялась с небритыми подмышками в поддержку феминисток
    Эмили Ратаковски снялась с небритыми подмышками в поддержку феминисток
    Эмили Ратаковски снялась с небритыми подмышками в поддержку феминисток
    Эмили Ратаковски снялась с небритыми подмышками в поддержку феминисток
    Эмили Ратаковски снялась с небритыми подмышками в поддержку феминисток
    Эмили Ратаковски снялась с небритыми подмышками в поддержку феминисток

    «Брею я подмышки или нет – мой выбор. На мой взгляд, волосы на теле – еще одна возможность для женщин использовать свое право выбора, решив, как они хотят себя чувствовать и с чем у них ассоциируется растительность или ее отсутствие», – объяснила Эмили, появившись на страницах журнала с небритыми подмышками.

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