Эммануэль Макрон в трусах засветил голый торс на берегу моря (фото)
Эммануэль и Брижит Макрон
Глава Франции показал отличную форму
Сразу после завершения саммита G7 президент Франции, 41-летний Эммануэль Макрон, и его супруга, 66-летняя Брижит, решили немного передохнуть. Папарацци заметили пару вблизи Fort de Brégançon – средневековой крепости у французского побережья Средиземного моря.
Эммануэль и Брижит сначала провели время на пляже, погоняли на водных мотоциклах, а потом прокатились на катере.