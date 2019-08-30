Эммануэль Макрон в трусах засветил голый торс на берегу моря (фото)



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Эммануэль и Брижит Макрон

Глава Франции показал отличную форму

Сразу после завершения саммита G7 президент Франции, 41-летний Эммануэль Макрон, и его супруга, 66-летняя Брижит, решили немного передохнуть. Папарацци заметили пару вблизи Fort de Brégançon – средневековой крепости у французского побережья Средиземного моря.

Эммануэль и Брижит сначала провели время на пляже, погоняли на водных мотоциклах, а потом прокатились на катере.

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