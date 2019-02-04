Энн Хэтэуэй поддержала идею провести «Оскар» без ведущего



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Энн Хэтэуэй Teleprogramma.pro

Энн Хэтэуэй согласилась с решением Американской киноакадемии оставить 91-ю церемонию вручения премии «Оскар» без ведущего

36-летняя актриса, получившая заветную статуэтку в 2013 году за роль в «Отверженных», заявила, что мероприятие только выиграет от этого.

«Иногда лучше обойтись без хозяина вечера, чем эксплуатировать то, что уже не работает», – сказала Хэтэуэй. Кто-то, а она не понаслышке знает, каково это – быть ведущей церемонии «Оскар».

В 2011 году актриса вместе с Джеймсом Франком были выбраны на эту почетную должность, правда, их выступление нельзя было назвать удачным. Зрители и критики признали дуэт самыми худшими ведущими и посмеялись над полным отсутствием "химии" между ними.

Так что заявление звезды «8 подруг Оушена» небезосновательно, вероятно, отказ от традиционного ведущего действительно пойдет на пользу «Оскару», чей рейтинг с каждым годом падает все ниже и ниже. В этом году организаторы, по слухам, собираются привлечь внимание зрителей, пригласив на мероприятие звезд франшизы "Мстители". Получится ли хоть таким образом возродить интерес к умирающей премии, узнаем 24 февраля.

Джерело: popcornnews