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    Жизнь

    Энн Хэтэуэй рассказала, как ей удалось забеременеть

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    Энн Хэтэуэй

    Актриса во второй раз готовится стать мамой.

    36-летняя актриса Энн Хэтэуэй вновь в положении. О трудностях своих обеих беременностей звезда «Дьявола носит Prada» и «Стажера» рассказала изданию ET.

    Известная актриса много лет лечилась от бесплодия и порой ей казалось, что преодолеть диагноз будет уже невозможно. Энн Хэтэуэй призналась, что в ее сердце долгое время жили боль и отчаяние, ей было невыносимо наблюдать, как у знакомых появляются дети, а у нее все нет. Однако молитвы звезды мирового кино все-таки были услышаны. И через 4 года после свадьбы, в 2016 году, она родила первого ребенка, а теперь беременна во второй раз.

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    Энн Хэтэуэй рассказала, как ей удалось забеременеть
    Энн Хэтэуэй рассказала, как ей удалось забеременеть
    Энн Хэтэуэй рассказала, как ей удалось забеременеть
    Энн Хэтэуэй рассказала, как ей удалось забеременеть
    Энн Хэтэуэй рассказала, как ей удалось забеременеть
    Энн Хэтэуэй рассказала, как ей удалось забеременеть
    Энн Хэтэуэй рассказала, как ей удалось забеременеть
    Энн Хэтэуэй рассказала, как ей удалось забеременеть
    Энн Хэтэуэй рассказала, как ей удалось забеременеть

    «Я посылаю свою любовь всем, кто столкнулся с проблемами бесплодия и зачатия», — сказала она.

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    кино актриса
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