Эротическая гимнастика для бедных: Алина Гросу показала, как тренируется в спортзале

Певица балует фолловеров снимками в соцсети

Украинская певица Алина Гросу, которая несколько лет назад переехала в РФ, регулярно хвастается своими достижениями в соцсети. На этот раз, крестница Ирины Билык и подопечная продюсерского центра любимого певца Путина Григоря Лепса показала, как приводит фигуру в форму после праздников. На своей странице в соцсети, Алина Гросу поделилась с



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Алина Гросу

Певица балует фолловеров снимками в соцсети

Украинская певица Алина Гросу, которая несколько лет назад переехала в РФ, регулярно хвастается своими достижениями в соцсети.

На этот раз, крестница Ирины Билык и подопечная продюсерского центра любимого певца Путина Григоря Лепса показала, как приводит фигуру в форму после праздников.

На своей странице в соцсети, Алина Гросу поделилась с поклонниками упражнениями, которые помогают артистке поддерживать фигуру.

«Моя обычная тренировка состоит из занятия на беговой дорожке - 40 минут. Пресс - 3 подхода (чередую, 20 раз поднимаю туловище, напрягая верхнюю группу мышц, 20 ноги, соответственно напрягая нижнюю группу мышц). Дальше тренажёры (ноги, ягодицы, спина, немного руки). Растяжка. Бассейн», - написала артистка.

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