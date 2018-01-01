Эротическая гимнастика для бедных: Алина Гросу показала, как тренируется в спортзале
- Сьогодні, 13:07
-
Розсилка
Певица балует фолловеров снимками в соцсети
Украинская певица Алина Гросу, которая несколько лет назад переехала в РФ, регулярно хвастается своими достижениями в соцсети.
На этот раз, крестница Ирины Билык и подопечная продюсерского центра любимого певца Путина Григоря Лепса показала, как приводит фигуру в форму после праздников.
На своей странице в соцсети, Алина Гросу поделилась с поклонниками упражнениями, которые помогают артистке поддерживать фигуру.
«Моя обычная тренировка состоит из занятия на беговой дорожке - 40 минут. Пресс - 3 подхода (чередую, 20 раз поднимаю туловище, напрягая верхнюю группу мышц, 20 ноги, соответственно напрягая нижнюю группу мышц). Дальше тренажёры (ноги, ягодицы, спина, немного руки). Растяжка. Бассейн», - написала артистка.
Читайте также: Алина Гросу снялась в чувственной фотосессии с пёсиками