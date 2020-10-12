Эти животные очень переживают, пока хозяева чинят их любимые игрушки (фото)



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Собрали для вас трогательную подборку фотографий, на которых питомцы взволнованно ждут возвращения любимых игрушек

У многих домашних животных есть свои любимые игрушки. Но свою любовь они к ним проявляют не самым нежным образом, а именно грызут, треплют и рвут. А потом, конечно же, очень расстраиваются и грустят, когда вещи приходят в негодность. И тут на помощь приходят любимые хозяева, готовые все починить. Мы собрали для вас трогательную подборку фотографий, на которых питомцы взволнованно ждут возвращения любимых игрушек, и это безумно трогательно.

«Его любимая игрушка сломалась, и он сидел с таким выражением, пока я ее не починила», «Пес терпеливо ждет, пока чинят его любимую игрушку», «Ждут, когда же мама наконец починит их любимую игрушку», «Его любимая игрушка порвалась во время игры, и теперь он ждет, когда я ее зашью», «Я всегда чиню любимые игрушки своих собак», «Терпеливо ждет, пока бабушка чинит ее самую любимую пищащую игрушку», - комментируют фото пользователи сети.

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