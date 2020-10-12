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    Жизнь

    Эти животные очень переживают, пока хозяева чинят их любимые игрушки (фото)

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    Эти животные очень переживают, пока хозяева чинят их любимые игрушки (фото)

    Собрали для вас трогательную подборку фотографий, на которых питомцы взволнованно ждут возвращения любимых игрушек

    У многих домашних животных есть свои любимые игрушки. Но свою любовь они к ним проявляют не самым нежным образом, а именно грызут, треплют и рвут. А потом, конечно же, очень расстраиваются и грустят, когда вещи приходят в негодность. И тут на помощь приходят любимые хозяева, готовые все починить. Мы собрали для вас трогательную подборку фотографий, на которых питомцы взволнованно ждут возвращения любимых игрушек, и это безумно трогательно.

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    Эти животные очень переживают, пока хозяева чинят их любимые игрушки (фото)
    Эти животные очень переживают, пока хозяева чинят их любимые игрушки (фото)
    Эти животные очень переживают, пока хозяева чинят их любимые игрушки (фото)
    Эти животные очень переживают, пока хозяева чинят их любимые игрушки (фото)
    Эти животные очень переживают, пока хозяева чинят их любимые игрушки (фото)
    Эти животные очень переживают, пока хозяева чинят их любимые игрушки (фото)
    Эти животные очень переживают, пока хозяева чинят их любимые игрушки (фото)
    Эти животные очень переживают, пока хозяева чинят их любимые игрушки (фото)
    Эти животные очень переживают, пока хозяева чинят их любимые игрушки (фото)
    Эти животные очень переживают, пока хозяева чинят их любимые игрушки (фото)
    Эти животные очень переживают, пока хозяева чинят их любимые игрушки (фото)
    Эти животные очень переживают, пока хозяева чинят их любимые игрушки (фото)
    Эти животные очень переживают, пока хозяева чинят их любимые игрушки (фото)
    Эти животные очень переживают, пока хозяева чинят их любимые игрушки (фото)
    Эти животные очень переживают, пока хозяева чинят их любимые игрушки (фото)

     «Его любимая игрушка сломалась, и он сидел с таким выражением, пока я ее не починила», «Пес терпеливо ждет, пока чинят его любимую игрушку», «Ждут, когда же мама наконец починит их любимую игрушку», «Его любимая игрушка порвалась во время игры, и теперь он ждет, когда я ее зашью», «Я всегда чиню любимые игрушки своих собак», «Терпеливо ждет, пока бабушка чинит ее самую любимую пищащую игрушку», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.

    Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает

     Читайте также: «Я у мамы дурачок». Пользователи сети делятся неудачными фото своих собак
    фотография животные
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