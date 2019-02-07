Facebook запретил рекламу музея со статуей полуобнаженной Венеры



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: unsplash / @thoughtcatalog

Социальную сеть не раз критиковали за цензурирование произведений искусства

Администрация социальной сети Facebook запретила Женевскому художественному музею рекламировать предстоящую выставку «Цезарь и Рона», используя изображения двух статуй — полуголой Венеры и обнаженного мужчины, стоящего на коленях. После этого в твиттере музей опубликовал фотографии статуй, прикрыв их наготу французским словом censuré («подвергнутый цензуре»), сообщает портал Bird in Flight.

Nous voulions promouvoir l'exposition "César et le Rhône" en utilisant ces deux œuvres mais #Facebook nous l'interdit, en raison de leur nudité...

Peut-être serait-il temps pour cette plateforme de changer sa politique pour les musées et les institutions culturelles? pic.twitter.com/RSHn6g8O8F — MAH Genève (@MAHgeneve) 1 лютого 2019 р.

«Возможно, настало время изменить эту политику в отношении музеев и учреждений культуры?» – написано в твите музея. Выставка «Цезарь и Рона» посвящена артефактам, найденным в районе реки Рона. Обнаженный мужчина со связанными руками, вероятно, изображает варвара, плененного римлянами во время похода.

Пресс-секретарь музея процитировала ответ администрации соцсети на жалобу: «Мы не разрешаем рекламу с изображением обнаженной натуры, даже если она не носит сексуального характера. Это включает использование обнаженного тела в художественных или образовательных целях».