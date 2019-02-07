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    Жизнь

    Facebook запретил рекламу музея со статуей полуобнаженной Венеры

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    Фото: unsplash / @thoughtcatalog

    Социальную сеть не раз критиковали за цензурирование произведений искусства

    Администрация социальной сети Facebook запретила Женевскому художественному музею рекламировать предстоящую выставку «Цезарь и Рона», используя изображения двух статуй — полуголой Венеры и обнаженного мужчины, стоящего на коленях. После этого в твиттере музей опубликовал фотографии статуй, прикрыв их наготу французским словом censuré («подвергнутый цензуре»), сообщает портал Bird in Flight.

    «Возможно, настало время изменить эту политику в отношении музеев и учреждений культуры?» – написано в твите музея. Выставка «Цезарь и Рона» посвящена артефактам, найденным в районе реки Рона. Обнаженный мужчина со связанными руками, вероятно, изображает варвара, плененного римлянами во время похода.

    Пресс-секретарь музея процитировала ответ администрации соцсети на жалобу: «Мы не разрешаем рекламу с изображением обнаженной натуры, даже если она не носит сексуального характера. Это включает использование обнаженного тела в художественных или образовательных целях».

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