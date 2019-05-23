Фанатам на прощание: в сети появились кадры с бэкстейджа «Игры престолов»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Эмилия Кларк

Легендарная телесага стартовала в далеком 2011 году

Сериал «Игра престолов» подошел к концу, но его эхо будет доноситься еще долго. Зрители обсуждают финал, вспоминают лучшие эпизоды за восемь сезонов проекта, актеры прощаются с ним. Еженедельник Entertainment Weekly посвятил свой новый выпуск телешоу HBO: поговорил с исполнителями главных ролей, сфотографировал их для двух обложек и опубликовал кадры со съемок.

«Я буду сильно скучать по сериалу, но пора двигаться дальше. Многие шоу слишком долго остаются на телевидении, а необходимо освобождать место для новых проектов. В принятии решения нельзя опираться лишь на тот факт, что сериал приносит кучу денег. Шоураннеры Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс слишком умны, чтобы не выбирать девиз: "Все богатеют, поэтому давайте продолжать". Это худшее из того, что можно сделать с творчеством. Знаю, трудно принять решение остановиться. Это величайшая роль, которая у меня когда-либо была», - сказал 49-летний Питер Динклэйдж.