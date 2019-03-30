  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Фанаты «Игры престолов» разыскали все шесть Железных тронов

    • Розсилка
    Фото: twitter / HBO_Brasil - Фанаты «Игры престолов» разыскали все шесть Железных тронов
    Фото: twitter / HBO_Brasil

    Первые пять тронов отыскали всего за неделю — они находились в Бразилии, Швеции, Канаде, Великобритании и Испании

    19 марта телеканал HBO объявил квест #ForTheThrone для фанатов «Игры престолов»: организаторы спрятали шесть Железных тронов по всему миру в самых неожиданных местах — замке, лесу, заснеженной пустоши и так далее. Задачей было их разыскать, пользуясь лишь подсказкой в виде видеоролика в формате 360 с локации.

    Спустя неделю после начала конкурса все Железные троны были найдены. Победителям вручали золотые короны и публиковали их фотографии в соцсетях.

    На поиски первого у молодых людей из Оксфорда ушло три дня: он был спрятан в лесу Глостершира (Англия).

    Четвертым победителем конкурса оказалась девушка из Бразилии. Трон был спрятан на пляже Морро Бранко в Форталезе.

    Пятый артефакт нашли в Тамблер Ридж на северо-востоке Британской Колумбии, Канада.

    Последний Железный трон нашла 22-летняя жительница Нью-Йорка Мелани Хоакин. Причем у нее ушло на это не больше десяти минут. Девушка рассказала Vice, что живет в Куинсе неподалеку от парка Форт Тоттен, где находятся развалины старого армейского укрепления. Американка сразу поняла, что это за локация, прыгнула в автобус и вскоре оказалась у входа в парк. Он оказался закрыт, но Хоакин не растерялась - и забралась внутрь через найденную дыру в заборе.

    Организаторы были застигнуты врасплох. Никто не ожидал, что Железный трон найдут так быстро.

     

    Игра престолов
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ