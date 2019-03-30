Фанаты «Игры престолов» разыскали все шесть Железных тронов



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Фото: twitter / HBO_Brasil

Первые пять тронов отыскали всего за неделю — они находились в Бразилии, Швеции, Канаде, Великобритании и Испании

19 марта телеканал HBO объявил квест #ForTheThrone для фанатов «Игры престолов»: организаторы спрятали шесть Железных тронов по всему миру в самых неожиданных местах — замке, лесу, заснеженной пустоши и так далее. Задачей было их разыскать, пользуясь лишь подсказкой в виде видеоролика в формате 360 с локации.

Спустя неделю после начала конкурса все Железные троны были найдены. Победителям вручали золотые короны и публиковали их фотографии в соцсетях.

На поиски первого у молодых людей из Оксфорда ушло три дня: он был спрятан в лесу Глостершира (Англия).

Четвертым победителем конкурса оказалась девушка из Бразилии. Трон был спрятан на пляже Морро Бранко в Форталезе.

Пятый артефакт нашли в Тамблер Ридж на северо-востоке Британской Колумбии, Канада.

Последний Железный трон нашла 22-летняя жительница Нью-Йорка Мелани Хоакин. Причем у нее ушло на это не больше десяти минут. Девушка рассказала Vice, что живет в Куинсе неподалеку от парка Форт Тоттен, где находятся развалины старого армейского укрепления. Американка сразу поняла, что это за локация, прыгнула в автобус и вскоре оказалась у входа в парк. Он оказался закрыт, но Хоакин не растерялась - и забралась внутрь через найденную дыру в заборе.

Организаторы были застигнуты врасплох. Никто не ожидал, что Железный трон найдут так быстро.