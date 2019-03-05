Фронтмен Prodigy покончил с собой после ухода жены
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Розсилка
лидер Prodigy не раз признавался, что именно она Маюми спасла его от алкогольной и наркотической зависимости
Появляются новые подробности трагической смерти легендарного фронтмена группы The Prodigy Кита Флинта. Как сообщает The Sun, музыкант мог покончить с собой после расставания с женой. Диджей и модель Маюми Кай, с которой Кит был в браке с 2006 года, не так давно переехала от него домой, в Японию.
Их пара была одной из самых экстравагантных и романтичных в электронной музыке: в честь своего мужа Маюми добавила к своему псевдониму DJ Gedo Super Mega Bitch слова Mrs Flint 4, а сам ФЛинт признавался, что, считает Кай «красивой и невероятно крутой».
Между тем, лидер Prodigy ни раз признавался, что именно она Маюми спасла его от алкогольной и наркотической зависимости, «буквально вытащив с того света». Об их знакомстве Кит рассказывал так: «Я увидел ее и просто оцепенел от ее красоты. Тогда я уже вдоволь посидел на наркоте и натрахался, так что это была любовь с первого взгляда».