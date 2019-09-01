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    Жизнь

    «Футбольчик по расписанию»: как отдыхает новый премьер-министр

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    Фото: facebook.com/aleksey.goncharuk&nbsp; - «Футбольчик по расписанию»: как отдыхает новый премьер-министр
    Фото: facebook.com/aleksey.goncharuk 

    Алексей Гончарук показал, как отдыхает перед началом новой рабочей недели

    Выходной день новый премьер-министр Алексей Гончарук решил провести на футбольном поле.

    В Facebook он опубликовал снимок, на котором можно увидеть футбольное тренировки.

    «Работа работой, а футбольчик по расписанию», - написал премьер.

    Напомним, 29 августа Верховная Рада поддержала представление президента Украины Владимира Зеленского о назначении на должность премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

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    Верховная Рада премьер-министр Алексей Гончарук
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