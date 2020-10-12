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    Жизнь

    Горячая модель из Австралии попалась на взломе и грабежах (фото)

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    Австралийская модель Моник Агостино - Горячая модель из Австралии попалась на взломе и грабежах (фото)
    Австралийская модель Моник Агостино

    Модель переодевалась в «Женщину-кошку», а потом попалась на реальных грабежах

    Австралийская модель Моник Агостино, как и любая эффектная девушка, пользовалась популярностью в Сети из-за своей внешности. Яркая блондинка с пышной фигурой нравилась пользователям еще и за то, как «киношно» она переодевалась в костюм «Женщины-кошки». Некоторые называли ее самым красивым косплеем на знаменитый персонаж.

    Все бы ничего, да только СМИ стали бесперебойно писать о Моник не из-за ее эффектной внешности, а из-за того, что девушку поймала полиция. Красотку еще в прошлом году за грабеж — девушка в маске взломала и пиццерию и вынесла «кассу». Полиция установила личность Моник по кадрам камер видеонаблюдения.

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    Горячая модель из Австралии попалась на взломе и грабежах (фото)
    Горячая модель из Австралии попалась на взломе и грабежах (фото)
    Горячая модель из Австралии попалась на взломе и грабежах (фото)
    Горячая модель из Австралии попалась на взломе и грабежах (фото)
    Горячая модель из Австралии попалась на взломе и грабежах (фото)
    Горячая модель из Австралии попалась на взломе и грабежах (фото)
    Горячая модель из Австралии попалась на взломе и грабежах (фото)
    Горячая модель из Австралии попалась на взломе и грабежах (фото)

    Оказывается, девушка участвовала в целой серии грабежей. Блондинка вместе с группой молодых ребят пытались вломиться и в другие заведения, а из одного кафе им удалось вынести 300 долларов и кредитной картой. «Наживу» они потратили на покупку в McDonald’s. Моник также участвовала в ограблении кондитерской, из которой злоумышленники вынесли 1000 долларов наличными.

    Она также была осуждена по отдельным обвинениям в хранении оружия, запрещенного препарата (метамфетамин) и краже куртки из торгового центра.

    Подписчики красавицы, конечно, не догадывались о ее криминальных увлечениях, а просто наблюдали за ее красивыми и вполне безобидными снимками.

    При этом Агостино уже отбыла срок за решеткой, но летом ее отпустили в ожидании апелляции. В июле она была арестована по ордеру за нарушение условий освобождения под залог, а затем арестована по другому ордеру в начале сентября за пропуск даты своего апелляционного суда.

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