Грация пантеры: Наоми Кэмпбелл исполнила африканские танцы
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Розсилка
Супермодель сделала несколько эффектных па на камеру во время визита в ЮАР
Грацию и чувство ритма Наоми Кэмпбелл унаследовала от матери - британской танцовщицы с ямайскими корнями Валери Моррис. То, что они у Черной пантеры отличные, смогли убедиться подопечные южноафриканского фонда Amoyo Performing Arts, организующего танцевальные и театральные классы для детей в Кейптауне.
Наоми Кэмпбелл заглянула к ним в студию во время своего визита в ЮАР и исполнила несколько эффектных па на камеру. Так что оценить «дикие» танцы супермодели смогли и миллионы ее подписчиков в инстаграме.
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Поездка в Кейптаун стала для Наоми Кэмпбелл очень продуктивной - улетев на Черный континент сразу после свадьбы своего друга Марка Джейкобса, модель успела посетить там не только профильную «глянцевую» конференцию, но и совершить несколько визитов в местные школы и танцевальные студии, чтобы личным примером вдохновить кейптаунских школьников на учебу и новые свершения.
Джерело: Elle