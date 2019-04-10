Грация пантеры: Наоми Кэмпбелл исполнила африканские танцы



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Наоми Кэмпбелл

Супермодель сделала несколько эффектных па на камеру во время визита в ЮАР

Грацию и чувство ритма Наоми Кэмпбелл унаследовала от матери - британской танцовщицы с ямайскими корнями Валери Моррис. То, что они у Черной пантеры отличные, смогли убедиться подопечные южноафриканского фонда Amoyo Performing Arts, организующего танцевальные и театральные классы для детей в Кейптауне.

Наоми Кэмпбелл заглянула к ним в студию во время своего визита в ЮАР и исполнила несколько эффектных па на камеру. Так что оценить «дикие» танцы супермодели смогли и миллионы ее подписчиков в инстаграме.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Naomi Campbell (@naomi) 9 Апр 2019 в 6:52 PDT

Поездка в Кейптаун стала для Наоми Кэмпбелл очень продуктивной - улетев на Черный континент сразу после свадьбы своего друга Марка Джейкобса, модель успела посетить там не только профильную «глянцевую» конференцию, но и совершить несколько визитов в местные школы и танцевальные студии, чтобы личным примером вдохновить кейптаунских школьников на учебу и новые свершения.

Джерело: Elle