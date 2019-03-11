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    Жизнь

    Гвинет Пэлтроу кардинально сменила имидж

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    Гвинет Пэлтроу&nbsp; - Гвинет Пэлтроу кардинально сменила имидж
    Гвинет Пэлтроу 

    Новый образ актриса представила на популярном в США телешоу

    Сложно сказать, на что обратили большее внимание американские телезрители, посмотревшие на днях шоу «Субботним вечером в прямом эфире», гостьей которого стала голливудская звезда Гвинет Пэлтроу.

    Вполне возможно, поклонники наслаждались актерским талантом звезды, спародировавшей представителя своей компании Goop. Фирме, отмечает издание lady.mail, частенько достается за то, что она, якобы, использует научно не подкрепленные факты и исследования в продвижении своих товаров.

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    Но точно не осталось незамеченным кардинальное преображение актрисы внешне. Перед телезрителями она предстала с темными волосами и коротким каре.

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    Гвинет Пэлтроу кардинально сменила имидж
    Гвинет Пэлтроу кардинально сменила имидж
    Гвинет Пэлтроу кардинально сменила имидж
    Гвинет Пэлтроу кардинально сменила имидж
    Гвинет Пэлтроу кардинально сменила имидж
    Гвинет Пэлтроу кардинально сменила имидж
    Гвинет Пэлтроу кардинально сменила имидж
    Гвинет Пэлтроу кардинально сменила имидж
    Гвинет Пэлтроу кардинально сменила имидж
    Гвинет Пэлтроу кардинально сменила имидж
    Гвинет Пэлтроу кардинально сменила имидж
    Гвинет Пэлтроу кардинально сменила имидж
    Гвинет Пэлтроу кардинально сменила имидж
    Гвинет Пэлтроу кардинально сменила имидж

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