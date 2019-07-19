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    Жизнь

    Хавьер Бардем сыграет отца Русалочки в киноверсии знаменитого мультфильма

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    <p>Хавьер Бардем</p> <p></p> - Хавьер Бардем сыграет отца Русалочки в киноверсии знаменитого мультфильма

    Хавьер Бардем

    На роль принца Эрика претендует Гарри Стайлс

    Известный испанский актер Хавьер Бардемведет переговоры об участии в киноверсии мультфильма «Русалочка». Он может сыграть Тритона – царя подводного мира и отца Ариэль. Об этом сообщает Deadline.

    Ранее появилась информация, что на роль принца Эрика претендует Гарри Стайлс – звезда фильма «Дюнкерк» Кристофера Нолана и экс-участник британской группы One Direction. Некоторые поклонники «Русалочки» раскритиковали эту кандидатуру, аргументируя тем, что у Стайлса мало актерского опыта.

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    Хавьер Бардем сыграет отца Русалочки в киноверсии знаменитого мультфильма
    Хавьер Бардем сыграет отца Русалочки в киноверсии знаменитого мультфильма
    Хавьер Бардем сыграет отца Русалочки в киноверсии знаменитого мультфильма
    Хавьер Бардем сыграет отца Русалочки в киноверсии знаменитого мультфильма
    Хавьер Бардем сыграет отца Русалочки в киноверсии знаменитого мультфильма
    Хавьер Бардем сыграет отца Русалочки в киноверсии знаменитого мультфильма
    Хавьер Бардем сыграет отца Русалочки в киноверсии знаменитого мультфильма
    Хавьер Бардем сыграет отца Русалочки в киноверсии знаменитого мультфильма
    Хавьер Бардем сыграет отца Русалочки в киноверсии знаменитого мультфильма
    Хавьер Бардем сыграет отца Русалочки в киноверсии знаменитого мультфильма
    Хавьер Бардем сыграет отца Русалочки в киноверсии знаменитого мультфильма

    Морскую ведьму Урсулу в фильме сыграет Мелисса Маккарти («Сможете ли вы меня простить?»), рыбу Флаундера – Джейкоб Тремблей («Хищник»), а чайку Скалла – актриса и рэперша Аквафина («Восемь подруг Оушена»). Режиссером фильма выступит Роб Маршалл.

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