Хавьер Бардем сыграет отца Русалочки в киноверсии знаменитого мультфильма



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Хавьер Бардем

На роль принца Эрика претендует Гарри Стайлс

Известный испанский актер Хавьер Бардемведет переговоры об участии в киноверсии мультфильма «Русалочка». Он может сыграть Тритона – царя подводного мира и отца Ариэль. Об этом сообщает Deadline.

Ранее появилась информация, что на роль принца Эрика претендует Гарри Стайлс – звезда фильма «Дюнкерк» Кристофера Нолана и экс-участник британской группы One Direction. Некоторые поклонники «Русалочки» раскритиковали эту кандидатуру, аргументируя тем, что у Стайлса мало актерского опыта.

Морскую ведьму Урсулу в фильме сыграет Мелисса Маккарти («Сможете ли вы меня простить?»), рыбу Флаундера – Джейкоб Тремблей («Хищник»), а чайку Скалла – актриса и рэперша Аквафина («Восемь подруг Оушена»). Режиссером фильма выступит Роб Маршалл.



