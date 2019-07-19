Хавьер Бардем сыграет отца Русалочки в киноверсии знаменитого мультфильма
Хавьер Бардем
На роль принца Эрика претендует Гарри Стайлс
Известный испанский актер Хавьер Бардемведет переговоры об участии в киноверсии мультфильма «Русалочка». Он может сыграть Тритона – царя подводного мира и отца Ариэль. Об этом сообщает Deadline.
Ранее появилась информация, что на роль принца Эрика претендует Гарри Стайлс – звезда фильма «Дюнкерк» Кристофера Нолана и экс-участник британской группы One Direction. Некоторые поклонники «Русалочки» раскритиковали эту кандидатуру, аргументируя тем, что у Стайлса мало актерского опыта.
Морскую ведьму Урсулу в фильме сыграет Мелисса Маккарти («Сможете ли вы меня простить?»), рыбу Флаундера – Джейкоб Тремблей («Хищник»), а чайку Скалла – актриса и рэперша Аквафина («Восемь подруг Оушена»). Режиссером фильма выступит Роб Маршалл.