Хейли Болдуин и Джастин Бибер перенесли вторую свадьбу на осень



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22-летняя Хейли Болдуин и 25-летний Джастин Бибер твердо намерены устроить вторую свадебную церемонию для родных и друзей

Однако за последние несколько месяцев они откладывали это событие четыре раза.

Сначала супруги собирались устроить праздник для близких людей зимой, потом весной, затем перенесли мероприятие на лето, а теперь и вовсе ждут осени. Торжество планируется на сентябрь, как раз на годовщину свадьбы.

«Они хотели отпраздновать как можно раньше, но думают о возможности провести вторую церемонию ближе к дате их первой свадьбы», — рассказал источник порталу Us Weekly.

Недавно Хейли и Джастина заметили в ювелирном магазине Cartier, где они приобрели обручальные кольца стоимостью 1100 долларов. Украшение «засветил» канадский музыкант.

Джастин и Хейли познакомились в 2009. Они тайно поженились в августе прошлого года. На свадьбе никого не было: влюбленные тайно расписались, предпочтя посвятить этот важный день только себе. В одном из интервью Болдуин призналась, что иногда ей становится страшно от мысли о том, что она такая молодая и уже состоит в официальном браке.

Джерело: graziamagazine.ru