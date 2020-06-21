Хирурги описали пластические операции сестер Хадид по их школьным фото



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Супермодели Белла и Джиджи Хадид

В 2018-м одна из сестер заявила, что боится испортить свои природные черты

Если у кого-то есть школьные фото знаменитостей, рано или поздно их увидят все. Так, девушка, которая училась с Джиджи и Беллой Хадид, решила с их помощью раскрутить свой TikTok, показав свой школьный альбом. Помимо автографа Анвара Хадид в нем есть клад в виде необработанных фото юных сестер Хадид до старта их модельной карьеры. По такому поводу ведущие британские пластические хирурги, основываясь на своем опыте, описали, какие процедуры позволили девушкам добраться до вершин модной индустрии.

Джиджи Хадид

В случае с Джиджи сенсационных открытий нет: специалисты считают, что если у старшей сестры Хадид и были вмешательства, то минимальные. Джиджи, скорее всего, скорректировала филлерами скулы, губы и подбородок.

С Беллой все немного сложнее: модель отрицает, что когда-либо делала пластику, но все, кто видел ее детские фото, уверены, что без услуг хирурга тут не обошлось. Первое и самое очевидное — ринопластика, а также специалисты считают, что Белла прибегла к модному ныне броулифтингу, которому обязана своим «лисьим» взглядом. Кроме того, все указывает на использование филлеров и удаление комков Биша.

Белла Хадид

Это далеко не первый случай, когда Беллу Хадид пытаются поймать на хирургическом вмешательстве, но в 2018-м девушка уже комментировала такие слухи, сказав, что боится испортить свои природные черты.

«Люди считают, что я сделала что-то с лицом. И знаете, что я отвечу? Дорогуши, можете меня просканировать. Я боюсь даже использовать филлеры для губ. Я бы не стала трогать свое лицо», - сказала Белла Хадид.

Этой зимой на защиту дочерей встала Иоланда Хадид, которая сама является известной моделью. По ее словам, ни Белла, ни Джиджи никогда бы не сделали пластическую операцию, потому что видели, сколько вреда пластика нанесла ей самой.