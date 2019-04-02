  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Хлои Кардашьян больше не хочет встречаться с баскетболистами

    • Розсилка
    Хлои Кардашьян - Хлои Кардашьян больше не хочет встречаться с баскетболистами
    Хлои Кардашьян
    instagram.com/khloekardashian

    34-летняя Хлои Кардашьян стала гостьей ток-шоу Джимми Киммела

    Популярный телеведущий не удержался и завел тему о личной жизни знаменитости.

    Несмотря на недавнее расставание Хлои выглядела довольной и даже шутила о своих неудачных отношениях. Младшая сестра Ким Кардашьян призналась, что ее предупреждали не встречаться с профессиональными игроками в баскетбол.

    «Мне надо было слушать бабушку. И я определенно должна выбирать бухгалтеров или что-то в этом роде», — с улыбкой заявила звезда.

    Впрочем, Хлои признает, что ей тяжело сменить свои предпочтения в выборе мужчин. О том, есть ли у нее кто-либо сейчас, знаменитая блондинка не рассказала, однако не так давно ее заметили в объятиях симпатичного мужчины.

    Баскетболистов в клане Кардашьян-Дженнер любит не только Хлои. У ее младшей сестры Кендалл роман с игроком команды «Филадельфия Севенти Сиксерс» Беном Симмонсом. Пара возобновила отношения в ноябре прошлого года.

    Что касается Хлои, то с с баскетболистом Тристаном Томпсоном они начали встречаться в сентябре 2016-го. Спустя два года телезвезда родила спортсмену дочь Тру. О расставании пары стало известно в феврале.

    Джерело: graziamagazine.ru

    мужчина и женщина знаменитости Кардашьян
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ