Хлои Кардашьян больше не хочет встречаться с баскетболистами



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Хлои Кардашьян instagram.com/khloekardashian

34-летняя Хлои Кардашьян стала гостьей ток-шоу Джимми Киммела

Популярный телеведущий не удержался и завел тему о личной жизни знаменитости.

Несмотря на недавнее расставание Хлои выглядела довольной и даже шутила о своих неудачных отношениях. Младшая сестра Ким Кардашьян призналась, что ее предупреждали не встречаться с профессиональными игроками в баскетбол.

«Мне надо было слушать бабушку. И я определенно должна выбирать бухгалтеров или что-то в этом роде», — с улыбкой заявила звезда.

Впрочем, Хлои признает, что ей тяжело сменить свои предпочтения в выборе мужчин. О том, есть ли у нее кто-либо сейчас, знаменитая блондинка не рассказала, однако не так давно ее заметили в объятиях симпатичного мужчины.

Баскетболистов в клане Кардашьян-Дженнер любит не только Хлои. У ее младшей сестры Кендалл роман с игроком команды «Филадельфия Севенти Сиксерс» Беном Симмонсом. Пара возобновила отношения в ноябре прошлого года. Что касается Хлои, то с с баскетболистом Тристаном Томпсоном они начали встречаться в сентябре 2016-го. Спустя два года телезвезда родила спортсмену дочь Тру. О расставании пары стало известно в феврале.

Джерело: graziamagazine.ru