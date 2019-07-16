«Хозяин становился слишком похожим на своего питомца»: Роберт Дауни-младший впервые рассказал о расставании с Marvel



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Фото: imdb

Роберт также поделился и своими впечатлениями от финала «Мстителей»

Популярный голливудский актер Роберт Дауни-младший с 2008 года был неразлучен со своим героем в киновселенной Marvel Железным человеком: он сыграл его в трех частях одноименного фильма и в четырех «Мстителях», а еще появился в «Капитане Америка» и «Человеке-пауке». Но пришло время прощаться: в финальных «Мстителях» Тони Старк ценой своей жизни спас мир от Таноса и погиб. Правда, сам 52-летний актер конец своего сотрудничества с Marvel никак не комментировал.

А на днях он стал героем шоу Off Camera, в котором рассказал о своем сотрудничестве с киновселенной.

«Я принимал участие в создании Тони Старка и вселенной Marvel… Иногда ставил карьеру выше своей личной жизни, иногда терял баланс, был творческим и включался во все эти сделки… В общем, бывали времена в моей карьере, когда хозяин становился слишком похожим на своего питомца. Но я – не моя работа. Я – не то, что я сделал с этой студией. Я – не тот период времени, когда я играл этого персонажа. И это немного отстойно, потому что ребенок внутри нас всегда говорит: «Нет. Пусть всегда будет тот летний лагерь, где мы держимся за руки и поем», - рассказал актер.

Роберт также поделился и своими впечатлениями от финала «Мстителей».

«Первый костюм Тони Старка был создан, чтобы его защитить. Чтобы взять меня, моё ценное эго и мое бесценное физическое воплощение и вытащить их из пещеры. Чтобы вытащить меня в пустыню и передать кавалерии, которая отвезёт меня обратно к моей тупой жизни. Последний же костюм не был задуман так, чтобы его владелец сделал дело и остался в живых. Все началось с эгоизма и желания сохранить себя, а закончилось ультимативным самопожертвованием», – поделился знаменитый актер.

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