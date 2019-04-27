Идрис Эльба женился на модели: первые фото со свадьбы



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instagram / britishvogue

Первой женой самого сексуального мужчины планеты была датчанка Ханна Ким Норгард

Известный британский актер Идрис Эльба женился: фотографии с церемонии опубликовал британский Vogue. Избранницей 46-летнего актера стала 29-летняя канадская модель и обладательница титула «Мисс Ванкувер-2014» Сабрина Даур. Торжество состоялось в роскошном отеле марокканского города Марракеш и продолжалось три дня.

Это третий брак актера: его первой женой была датчанка Ханна Ким Норгард, с которой Идрис прожил с 1997 по 2001 год и сейчас воспитывает 17-летнюю дочь. В 2006 году он женился второй раз, но новый брак продлился всего четыре месяца. Также у актера есть внебрачный пятилетний сын от бывшей девушки. С нынешней супругой Идрис познакомился в 2017 году, а в феврале прошлого года пара объявила о помолвке.