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    Жизнь

    Идрис Эльба женился на модели: первые фото со свадьбы

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    instagram / britishvogue - Идрис Эльба женился на модели: первые фото со свадьбы
    instagram / britishvogue

    Первой женой самого сексуального мужчины планеты была датчанка Ханна Ким Норгард

    Известный британский актер Идрис Эльба женился: фотографии с церемонии опубликовал британский Vogue. Избранницей 46-летнего актера стала 29-летняя канадская модель и обладательница титула «Мисс Ванкувер-2014» Сабрина Даур. Торжество состоялось в роскошном отеле марокканского города Марракеш и продолжалось три дня.

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    Идрис Эльба женился на модели: первые фото со свадьбы
    Идрис Эльба женился на модели: первые фото со свадьбы
    Идрис Эльба женился на модели: первые фото со свадьбы
    Идрис Эльба женился на модели: первые фото со свадьбы
    Идрис Эльба женился на модели: первые фото со свадьбы
    Идрис Эльба женился на модели: первые фото со свадьбы
    Идрис Эльба женился на модели: первые фото со свадьбы
    Идрис Эльба женился на модели: первые фото со свадьбы
    instagram / britishvogue

    Это третий брак актера: его первой женой была датчанка Ханна Ким Норгард, с которой Идрис прожил с 1997 по 2001 год и сейчас воспитывает 17-летнюю дочь. В 2006 году он женился второй раз, но новый брак продлился всего четыре месяца. Также у актера есть внебрачный пятилетний сын от бывшей девушки. С нынешней супругой Идрис познакомился в 2017 году, а в феврале прошлого года пара объявила о помолвке.

     

    модель актер
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