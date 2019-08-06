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    Жизнь

    Илон Маск в Твиттере сравнил британскую королеву с телепузиками

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    Елизавета ІІ и Илон Маск - Илон Маск в Твиттере сравнил британскую королеву с телепузиками
    Елизавета ІІ и Илон Маск

    Экстравагантный миллиардер и изобретатель разместил забавный коллаж в своей соцсети

    Елизавета II известна своей любовью к ярким нарядам. Хотя синий цвет и является особой слабостью Ее Величества, в ее гардеробе найдется одежда всей палитры – фиолетовая, красная, зеленая, желтая, не говоря уже о персиковых, розовых и других оттенках.

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    Илон Маск в Твиттере сравнил британскую королеву с телепузиками
    Илон Маск в Твиттере сравнил британскую королеву с телепузиками
    Илон Маск в Твиттере сравнил британскую королеву с телепузиками
    Илон Маск в Твиттере сравнил британскую королеву с телепузиками
    Илон Маск в Твиттере сравнил британскую королеву с телепузиками
    Илон Маск в Твиттере сравнил британскую королеву с телепузиками
    Илон Маск в Твиттере сравнил британскую королеву с телепузиками
    Илон Маск в Твиттере сравнил британскую королеву с телепузиками
    Илон Маск в Твиттере сравнил британскую королеву с телепузиками
    Илон Маск в Твиттере сравнил британскую королеву с телепузиками
    Илон Маск в Твиттере сравнил британскую королеву с телепузиками
    Илон Маск в Твиттере сравнил британскую королеву с телепузиками
    Илон Маск в Твиттере сравнил британскую королеву с телепузиками
    Илон Маск в Твиттере сравнил британскую королеву с телепузиками
    Илон Маск в Твиттере сравнил британскую королеву с телепузиками
    Илон Маск в Твиттере сравнил британскую королеву с телепузиками
    Илон Маск в Твиттере сравнил британскую королеву с телепузиками

    По всей видимости, это буйство красок и заставило миллиардера и изобретателя Илона Маска сделать королеву героиней пародии на «Телепузиков».

    В своем Twitter он разместил коллаж, где на фоне декораций детского шоу поместил четыре фигурки Елизаветы II.

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    Илон Маск Королева Елизавета II
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