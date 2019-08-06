Илон Маск в Твиттере сравнил британскую королеву с телепузиками



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Елизавета ІІ и Илон Маск

Экстравагантный миллиардер и изобретатель разместил забавный коллаж в своей соцсети

Елизавета II известна своей любовью к ярким нарядам. Хотя синий цвет и является особой слабостью Ее Величества, в ее гардеробе найдется одежда всей палитры – фиолетовая, красная, зеленая, желтая, не говоря уже о персиковых, розовых и других оттенках.

По всей видимости, это буйство красок и заставило миллиардера и изобретателя Илона Маска сделать королеву героиней пародии на «Телепузиков».

В своем Twitter он разместил коллаж, где на фоне декораций детского шоу поместил четыре фигурки Елизаветы II.