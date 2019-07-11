Избила фотографа и заставили целовать ей ноги: дочь короля Саудовской Аравии попала под суд



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Хасса бинт Салман

В качестве меры наказания прокурор запросил у суда шесть месяцев условного заключения и штраф в размере $8 тысяч для принцессы и восемь месяцев условного заключения и такой же штраф для ее телохранителя

Принцесса Хасса бинт Салман – единственная дочь короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда и сводная сестра наследного принца Мухаммеда бин Салмана – попала под суд во Франции. По данным ABC News, в Париже состоялось первое заседание по делу о насилии над французом египетского происхождения Ашрафом Идом, совершенном телохранителем принцессы по ее приказу.

Инцидент произошел в сентябре 2016 года: Ида наняли для проведения ремонта в парижских апартаментах короля Салмана. В доме мужчина сделал серию фотографий – по его словам, это было необходимо, чтобы после ремонта расставить всю мебель по местам. Однако на одном из снимков в отражении зеркала можно было рассмотреть принцессу Хассу, а это грубое нарушение правил: фотографировать ее запрещено. По словам рабочего, Хасса это заметила, назвала его «псом, не достойным жить» и приказала телохранителю забрать у него телефон. Ида держали в доме три часа, его телефон сломали, руки связали за спиной и заставили целовать ноги принцессы.

Сама Хасса на суде отсутствовала: она покинула Францию вскоре после инцидента и, по словам адвокатов, не признает себя виновной. В качестве меры наказания прокурор запросил у суда шесть месяцев условного заключения и штраф в размере $8 тысяч для принцессы и восемь месяцев условного заключения и такой же штраф для ее телохранителя. Окончательный приговор будет вынесен 12 сентября.

Читайте также: Лилия Ребрик показала все свои прелести на пляже в Болгарии