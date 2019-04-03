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    Жизнь

    Известная телеведущая раскрыла собственный рецепт маски для лица

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    Телеведущая&nbsp;<span>Татьяна Высоцкая</span> - Известная телеведущая раскрыла собственный рецепт маски для лица
    Телеведущая Татьяна Высоцкая

    Ежедневный уход за кожей лица – обязательное условие для красоты и здоровья женщины. Особенно, если ты – известная телеведущая

    Как выглядеть всегда на 100 % знает ведущая программы «Вікна-новини» на телеканале Стб Татьяна Высоцкая. После сложного и порой стрессового дня она уделяет своей коже особое внимание – готовит маску в домашних условиях. 

    По словам Высоцкой, рецепт очень прост и доступен каждому! Данная смесь поможет «привести в чувство» кожу лица. А самое главное – приготовить маску сможет каждая представительница прекрасного пола, не выходя из дома. 

    Вам понадобятся:

    • 2-3 ложки меда;
    • чайная ложка нежной горчицы;
    • две ложки оливкового масла;
    • витамины в капсулах (А и Е) – три капсулы

    «Убиваем двух зайцев – наносим на корни волос и лица с шеей. И начинаем легонько постукивать по лицу, тем самым очищая кожу и тонизируя ее. Прижимаем пальцами в наиболее проблемным зонах. Ходим так, сколько хотим. После этого смываем и увлажняем легким кремом лицо, а волосы и так наелись», – отметила Татьяна Высоцкая.

    лайфхак образ жизни мода и красота телеведущая
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