Как выглядит Ким Кардашьян без макияжа: папарацци засекли звезду на улицах Санта-Моники (фото)



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Ким Кардашьян instagram.com/kimkardashian/

Вероятно, многие фанаты удивились настоящему внешнему виду звезды

Вездесущие папарацци застали 38-летнюю Ким Кардашьян и ее супруга – 42-летнего рэпера Канье Уэста во время похода пары в ресторан.

Интересно, что для совместного выхода пара надела спортивные костюмы и кроссовки, а Ким полностью отказалась от макияжа.

Поклонники обратили внимание, что у артистки прекрасная кожа, а черты лица остаются яркими даже без макияжа.

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