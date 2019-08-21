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    Жизнь

    Как выглядит Ким Кардашьян без макияжа: папарацци засекли звезду на улицах Санта-Моники (фото)

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    Ким Кардашьян - Как выглядит Ким Кардашьян без макияжа: папарацци засекли звезду на улицах Санта-Моники (фото)
    Ким Кардашьян
    instagram.com/kimkardashian/

    Вероятно, многие фанаты удивились настоящему внешнему виду звезды

    Вездесущие папарацци застали 38-летнюю Ким Кардашьян и ее супруга – 42-летнего рэпера Канье Уэста во время похода пары в ресторан.

    Интересно, что для совместного выхода пара надела спортивные костюмы и кроссовки, а Ким полностью отказалась от макияжа.

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    Как выглядит Ким Кардашьян без макияжа: папарацци засекли звезду на улицах Санта-Моники (фото)
    Как выглядит Ким Кардашьян без макияжа: папарацци засекли звезду на улицах Санта-Моники (фото)
    Как выглядит Ким Кардашьян без макияжа: папарацци засекли звезду на улицах Санта-Моники (фото)
    Как выглядит Ким Кардашьян без макияжа: папарацци засекли звезду на улицах Санта-Моники (фото)
    Как выглядит Ким Кардашьян без макияжа: папарацци засекли звезду на улицах Санта-Моники (фото)
    Как выглядит Ким Кардашьян без макияжа: папарацци засекли звезду на улицах Санта-Моники (фото)
    Как выглядит Ким Кардашьян без макияжа: папарацци засекли звезду на улицах Санта-Моники (фото)
    Как выглядит Ким Кардашьян без макияжа: папарацци засекли звезду на улицах Санта-Моники (фото)
    Как выглядит Ким Кардашьян без макияжа: папарацци засекли звезду на улицах Санта-Моники (фото)
    Как выглядит Ким Кардашьян без макияжа: папарацци засекли звезду на улицах Санта-Моники (фото)
    Как выглядит Ким Кардашьян без макияжа: папарацци засекли звезду на улицах Санта-Моники (фото)
    Как выглядит Ким Кардашьян без макияжа: папарацци засекли звезду на улицах Санта-Моники (фото)
    Как выглядит Ким Кардашьян без макияжа: папарацци засекли звезду на улицах Санта-Моники (фото)
    Как выглядит Ким Кардашьян без макияжа: папарацци засекли звезду на улицах Санта-Моники (фото)
    Как выглядит Ким Кардашьян без макияжа: папарацци засекли звезду на улицах Санта-Моники (фото)
    Как выглядит Ким Кардашьян без макияжа: папарацци засекли звезду на улицах Санта-Моники (фото)
    Как выглядит Ким Кардашьян без макияжа: папарацци засекли звезду на улицах Санта-Моники (фото)
    Как выглядит Ким Кардашьян без макияжа: папарацци засекли звезду на улицах Санта-Моники (фото)
    Как выглядит Ким Кардашьян без макияжа: папарацци засекли звезду на улицах Санта-Моники (фото)
    Как выглядит Ким Кардашьян без макияжа: папарацци засекли звезду на улицах Санта-Моники (фото)
    Как выглядит Ким Кардашьян без макияжа: папарацци засекли звезду на улицах Санта-Моники (фото)
    Как выглядит Ким Кардашьян без макияжа: папарацци засекли звезду на улицах Санта-Моники (фото)
    Как выглядит Ким Кардашьян без макияжа: папарацци засекли звезду на улицах Санта-Моники (фото)
    Как выглядит Ким Кардашьян без макияжа: папарацци засекли звезду на улицах Санта-Моники (фото)
    Как выглядит Ким Кардашьян без макияжа: папарацци засекли звезду на улицах Санта-Моники (фото)
    Как выглядит Ким Кардашьян без макияжа: папарацци засекли звезду на улицах Санта-Моники (фото)
    Как выглядит Ким Кардашьян без макияжа: папарацци засекли звезду на улицах Санта-Моники (фото)
    Как выглядит Ким Кардашьян без макияжа: папарацци засекли звезду на улицах Санта-Моники (фото)
    Как выглядит Ким Кардашьян без макияжа: папарацци засекли звезду на улицах Санта-Моники (фото)
    Как выглядит Ким Кардашьян без макияжа: папарацци засекли звезду на улицах Санта-Моники (фото)
    Как выглядит Ким Кардашьян без макияжа: папарацци засекли звезду на улицах Санта-Моники (фото)
    Как выглядит Ким Кардашьян без макияжа: папарацци засекли звезду на улицах Санта-Моники (фото)
    Как выглядит Ким Кардашьян без макияжа: папарацци засекли звезду на улицах Санта-Моники (фото)
    Как выглядит Ким Кардашьян без макияжа: папарацци засекли звезду на улицах Санта-Моники (фото)
    instagram.com/kimkardashian/

    Поклонники обратили внимание, что у артистки прекрасная кожа, а черты лица остаются яркими даже без макияжа.

     Читайте также: Екатерина Бужинская похвасталась юношеским фото и пышным бюстом в купальнике
    Кардашьян
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