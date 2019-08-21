Как выглядит Ким Кардашьян без макияжа: папарацци засекли звезду на улицах Санта-Моники (фото)
Ким Кардашьян
instagram.com/kimkardashian/
Вероятно, многие фанаты удивились настоящему внешнему виду звезды
Вездесущие папарацци застали 38-летнюю Ким Кардашьян и ее супруга – 42-летнего рэпера Канье Уэста во время похода пары в ресторан.
Интересно, что для совместного выхода пара надела спортивные костюмы и кроссовки, а Ким полностью отказалась от макияжа.
instagram.com/kimkardashian/
Поклонники обратили внимание, что у артистки прекрасная кожа, а черты лица остаются яркими даже без макияжа.