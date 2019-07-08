Каменских на фото с Потапом приняли за его экс-жену



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Настя Каменских

Недоброжелатели все еще сомневаются в чувствах артистов, которые в мае официально оформили отношения

Молодожены Настя Каменских и Потап продолжают радовать поклонников романтичными снимками в блогах. Но хейтеры до сих пор не верят, что Потап и Настя Каменских поженились. Сначала они искали «истинную причину» этого союза. Самой популярной версией стала беременность Насти. Но певица эти слухи быстро опровергла. Теперь недоброжелатели пытаются застать влюбленных врасплох.

Накануне Потап опубликовал очередное фото с супругой. На этом снимке почти не видно лица Каменских. Несколько подписчиков украинского продюсера сразу решили, что на фото вовсе не Настя, а бывшая супруга Потапа Ирина.

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