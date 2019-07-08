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    Жизнь

    Каменских на фото с Потапом приняли за его экс-жену

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    Настя Каменских - Каменских на фото с Потапом приняли за его экс-жену
    Настя Каменских

    Недоброжелатели все еще сомневаются в чувствах артистов, которые в мае официально оформили отношения

    Молодожены Настя Каменских и Потап продолжают радовать поклонников романтичными снимками в блогах. Но хейтеры до сих пор не верят, что Потап и Настя Каменских поженились. Сначала они искали «истинную причину» этого союза. Самой популярной версией стала беременность Насти. Но певица эти слухи быстро опровергла. Теперь недоброжелатели пытаются застать влюбленных врасплох.

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    Каменских на фото с Потапом приняли за его экс-жену
    Каменских на фото с Потапом приняли за его экс-жену
    Каменских на фото с Потапом приняли за его экс-жену
    Каменских на фото с Потапом приняли за его экс-жену
    Каменских на фото с Потапом приняли за его экс-жену
    Каменских на фото с Потапом приняли за его экс-жену
    Каменских на фото с Потапом приняли за его экс-жену
    Каменских на фото с Потапом приняли за его экс-жену
    Каменских на фото с Потапом приняли за его экс-жену
    Каменских на фото с Потапом приняли за его экс-жену
    Каменских на фото с Потапом приняли за его экс-жену
    Каменских на фото с Потапом приняли за его экс-жену
    Каменских на фото с Потапом приняли за его экс-жену
    Каменских на фото с Потапом приняли за его экс-жену
    Каменских на фото с Потапом приняли за его экс-жену
    Каменских на фото с Потапом приняли за его экс-жену
    Каменских на фото с Потапом приняли за его экс-жену
    Каменских на фото с Потапом приняли за его экс-жену
    Каменских на фото с Потапом приняли за его экс-жену
    Каменских на фото с Потапом приняли за его экс-жену
    Каменских на фото с Потапом приняли за его экс-жену
    Каменских на фото с Потапом приняли за его экс-жену
    Каменских на фото с Потапом приняли за его экс-жену
    Каменских на фото с Потапом приняли за его экс-жену
    Каменских на фото с Потапом приняли за его экс-жену
    Каменских на фото с Потапом приняли за его экс-жену
    Каменских на фото с Потапом приняли за его экс-жену
    Каменских на фото с Потапом приняли за его экс-жену
    Каменских на фото с Потапом приняли за его экс-жену
    Каменских на фото с Потапом приняли за его экс-жену
    Каменских на фото с Потапом приняли за его экс-жену
    Каменских на фото с Потапом приняли за его экс-жену
    Каменских на фото с Потапом приняли за его экс-жену

    Накануне Потап опубликовал очередное фото с супругой. На этом снимке почти не видно лица Каменских. Несколько подписчиков украинского продюсера сразу решили, что на фото вовсе не Настя, а бывшая супруга Потапа Ирина.

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    Настя Каменских певица
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