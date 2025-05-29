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«Хлопці мають воювати». Соцмережі обурилися через заяву Осадчої, чий син живе у США

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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Телеведуча про виїзд підлітків: «Це призводить до втрати людського капіталу»
фото: facebook-сторінка Катерини Осадчої

Осадча: «Втрачаємо людський капітал – підлітки, які виїжджають, можуть не повернутися»

Українська телеведуча Катя Осадча вважає, що хлопці-підлітки, які виїжджають з країни під час війни, позбавляють Україну важливого людського капіталу. Про це вона розповіла в інтерв’ю «Новини.LIVE», передає «Главком». Однак така позиція ведучої викликала критику в соцмережах, зокрема з огляду на те, що її старший син навчається у США.

За її словами, хоча українські родини живуть у постійній небезпеці, звикнути до невизначеності набагато складніше. Телеведуча наголосила на важливості підтримки молоді в Україні через діалог про освіту та можливості кар’єрного зростання. Водночас вона наголосила, що примусова мобілізація 18-річних, які не хочуть воювати, – це не найкраще рішення.

«Те, що ми таким чином втрачаємо людський капітал, і ці підлітки виїжджають, і потім можуть не повернутися – над цим треба замислюватися. Це дискусійне питання на рівні держави, яке треба піднімати. Тому що, дійсно, мами вивозять своїх синів за кордон. Країну мають захищати хлопці, і хлопці мають іти воювати, але, з іншого боку, хто не хоче йти воювати, виїжджає за кордон. Як утримати цих хлопців? Змушувати їх воювати? Думаю, що у 18 років це було б невірним рішенням держави», – зазначила вона.

Позиція телеведучої викликала активну реакцію в соцмережах. Користувачі нагадали, що її старший син Ілля з 2021 року живе у США, де навчається в університеті Мериленду за спеціальністю IT. Водночас Катерина Осадча запевняла, що Ілля планує повернутися в Україну після завершення навчання.

Молодший і старший сини Катерини Осадчої
Молодший і старший сини Катерини Осадчої
фото: скриншот з інстаграм-сторіс

Серед критиків висловлення телеведучої – український блогер та громадський активіст Богдан Беспалов. Він назвав заяви телеведучої «лицемірними», наголошуючи на подвійних стандартах зіркових родин.

«Хлопці мають йти воювати, щоб Осадча і Горбунок жили своє краще життя. Її слова трактую саме так. Чому? Бо Горбунов і Осадча це – лицемірство, брехня, сором», – написав Беспалов у телеграм-каналі.

В коментарях користувачі теж гостро відреагували: «А вона своїх синів відправить воювати? Чи вивезе за кордон?», «Катя, то спочатку відправляйте свого чоловіка на захист держави», «А де її син? Чоловік дома, всі дома», «Вона не звинувачує матерів, просто констатує факт, що зараз є така тенденція через політику держави», «Чому її чоловік призивного віку не воює?».

«Главком» повідомляв, що Катерина Осадча виховує трьох синів. Іван та Данило – молодші діти від Юрія Горбунова, а Ілля – старший від першого шлюбу ведучої.

Нагадаємо, телеведучі Юрій Горбунов та Катерина Осадча привітали сина Івана з шестиріччям. На своїх сторінках в соцмережі щасливі батьки розмістили рідкісні родинні фото.

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Теги: мігранти мобілізація Катерина Осадча

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