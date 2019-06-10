Кэтти Перри обвинили в смерти 89-летней монашки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кэти Перри

Певица судится с монашеским орденом за три гектара земли

Последняя оставшаяся в живых сестра ордена Пресвятой и Непорочной Девы Марии Рита Калланан обвинила знаменитую певицу в гибели одной из монашек.

История вокруг ордена и его монастыря в Лос-Анджелесе берет начало аж в 1972 году. Группа монахинь собрала деньги и приобрела три с лишним гектара земли под обитель. Набрать нужную сумму помогли предприниматели – в обмен на право арендовать помещения.

Однако в 2015 году архиепископ Лос-Анджелеса решил, что он вправе распоряжаться землей ордена и продал ее Кэтти Перри за 14,5 млн долларов. В этом же году обитель продали и бизнес-леди Дане Холлистер.

Двойная продажа стала поводом для судебного разбирательства, которое лишило Калланан не только денег, здоровья и дома, но и ближайшей подруги и сподвижницы.

89-летняя монахиня Кэтрин Роуз Хольцман на одном из судебных заседаний упала в обморок и умерла – как раз перед встречей с адвокатами Перри. Калланан утверждает, что кровь сестры на руках поп-исполнительницы.