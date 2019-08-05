Кевин Спейси впервые за два года появился на публике



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Кевин Спейси

В конце июля с актера сняли обвинения в сексуальных домогательствах

Кевин Спейси вышел к публике впервые с 2017 года, когда его обвинили в домогательствах. Как пишет Hollywood Reporter, 2 августа актер прочитал поэму «Боксер» Габриэля Тинти в Национальном музее Рима.

Стоя возле бронзовой статуи античного бойца, двукратный обладатель «Оскара» прочитал поэму об истекающем кровью боксере, которого оставили умирать на поле боя, несмотря на былую славу.

Как отмечает издание, при написании этого произведения Тинти «ни в коем случае» не опирался на скандал Спейси, а истинным источником вдохновения поэту послужила скульптура «Кулачный боец». «Я выбрал Кевина Спейси, потому что он лучший актер в мире», - подчеркнул поэт.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vanity Fair Italia (@vanityfairitalia) 2 Авг 2019 в 10:24 PDT

По словам Тинти, Спейси сразу согласился на предложение поэта прочитать перед аудиторией «Боксера». «Он оценил смелость и особый характер моего предложения. Идея дать голос античной скульптуре, находкам, что остались от нашего прошлого, впечатлила его чуткостью и глубокой любовью к искусству», — сказал итальянский поэт.

В конце июля прокуратура штата Массачусетс сняла с актера Кевина Спейси обвинения в сексуальных домогательствах. Секс-скандал вокруг актера разгорелся в октябре 2017 года. Первым его обвинил в сексуальных домогательствах актер Энтони Рэпп, которому, по его заявлению, на тот момент было 14 лет. В общей сложности актера обвинили в харассменте около 30 человек.

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