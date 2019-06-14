Кейт Мара призналась, что у нее был выкидыш



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Кейт Мара

Радость сменилась печалью, когда Мара сделала сонограмму

36-летняя Кейт Мара, которая в прошлом месяце впервые стала матерью, на днях стала героиней подкаста Informed pregnancy. В интервью ведущему доктору Берлину она призналась, что несколько лет назад пережила выкидыш.

«Это была моя первая беременность. У меня никогда не было такого радостного волнения и шока от того, что я почти мама. Это было такое особенное откровение», – сказала она.

Я повернулась к нему и подумала, подходящее ли сейчас время для того, чтобы об этом сообщить. И показала ему тест на беременность. Мы как раз стояли на светофоре, он расхохотался и спросил, как это возможно.

Однако вскоре радость сменилась печалью, когда Мара сделала сонограмму.

«Узист не увидела эмбрион, но она видела плаценту. Она тогда сказала мне, может быть, я ошиблась со сроком. Но я сказала, что такого не может быть», – вспомнила Мара.