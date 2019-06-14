  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Кейт Мара призналась, что у нее был выкидыш

    • Розсилка
    Кейт Мара - Кейт Мара призналась, что у нее был выкидыш
    Кейт Мара

    Радость сменилась печалью, когда Мара сделала сонограмму

    36-летняя Кейт Мара, которая в прошлом месяце впервые стала матерью, на днях стала героиней подкаста Informed pregnancy. В интервью ведущему доктору Берлину она призналась, что несколько лет назад пережила выкидыш.

    «Это была моя первая беременность. У меня никогда не было такого радостного волнения и шока от того, что я почти мама. Это было такое особенное откровение», – сказала она.

    1 з 12
    на весь екран згорнути
    Кейт Мара призналась, что у нее был выкидыш
    Кейт Мара призналась, что у нее был выкидыш
    Кейт Мара призналась, что у нее был выкидыш
    Кейт Мара призналась, что у нее был выкидыш
    Кейт Мара призналась, что у нее был выкидыш
    Кейт Мара призналась, что у нее был выкидыш
    Кейт Мара призналась, что у нее был выкидыш
    Кейт Мара призналась, что у нее был выкидыш
    Кейт Мара призналась, что у нее был выкидыш
    Кейт Мара призналась, что у нее был выкидыш
    Кейт Мара призналась, что у нее был выкидыш

    Я повернулась к нему и подумала, подходящее ли сейчас время для того, чтобы об этом сообщить. И показала ему тест на беременность. Мы как раз стояли на светофоре, он расхохотался и спросил, как это возможно.

    Однако вскоре радость сменилась печалью, когда Мара сделала сонограмму.

    «Узист не увидела эмбрион, но она видела плаценту. Она тогда сказала мне, может быть, я ошиблась со сроком. Но я сказала, что такого не может быть», – вспомнила Мара.

     

    знаменитости шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ