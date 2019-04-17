Кейт Миддлтон приготовила сюрприз к дню рождения принца Луи



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Принц Гарри, Кейт Миддлтон и маленький принц Луи Фото: Instagram

Младшему сыну герцога и герцогини Кембриджских 23 апреля исполнится ровно год

В воскресенье, 21 апреля, британцы пышно отпразднуют 93-летие Елизаветы II. А 23 апреля пока еще младшему правнуку королевы принцу Луи исполнится год. Отец, принц Уильям, может пропустить первый день рождения мальчика, но рядом с ним непременно будет мама.

Весь год младшего наследника королевской пары скрывали от глаз широкой публики. Поклонникам показали лишь несколько снимков, в том числе трогательный кадр, на котором новорожденного держит на руках сестра, принцесса Шарлотта, и рождественское фото, где герцог и герцогиня Кембриджские запечатлены вместе с детьми.

Как сообщает журнал Hello!, первые дни рождения ее детей особенно важны для Кейт Миддлтон. Поэтому можно ожидать, что она устроит нечто особенное на праздник принца Луи. Герцогиня наверняка проведет праздничную вечеринку, куда пригласит самых близких людей, и преподнесет гостям именной торт, сделанный специально в честь малыша.

Также поклонники, наконец, смогут увидеть, как подрос годовалый Луи, который должен уже начать ходить. Несколько свежих фото малыша будут опубликованы в официальных аккаунтах Кенсингтонского дворца в социальных сетях.



