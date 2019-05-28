Кейт Миддлтон станет принцессой, если ей позволит принц Чарльз



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Кейт Миддлтон

Вскоре Чарльз может стать королем

37-летняя Кейт Миддлтон носит титул герцогини Кембриджской. Принцессой после свадьбы с принцем Уильямомона так и не стала. Но королевские эксперты считают: у нее есть все шансы получить этот титул в ближайшем будущем.

Последней принцессой Уэльской была Диана. После ее гибели новая супруга принца Чарльза получила лишь титул герцогини Корнуольской. Камилла Паркер Боулз никогда и не планировала становиться принцессой из уважения к памяти матери Уильяма и Гарри.

По сообщениям источников при Кенсингтонском дворце, прошло уже несколько совещаний, на которых обсуждается, когда королева Елизавета II передаст престол сыну.

«Если Уильям получит титул от отца, когда Чарльз станет королем, Кейт станет принцессой Уэльской. », – пояснил королевский комментатор Роберт Джобсон. Есть и другой, неочевидный выбор – титул принца Уэльского Чарльз может передать сыну Уильяма Джорджу. Тогда Кейт навсегда останется герцогиней.