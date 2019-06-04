Кейт Миддлтон в тиаре принцессы Дианы и Мелания Трамп на гала-ужине в Букингемском дворце (фото)



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Особым украшением вечернего образа герцогини стал Викторианский орден

В Букингемском дворце проходит гала-прием по случаю официального визита 72-летнего Дональда и 49-летней Мелании Трамп. Американский президент и первая леди прибыли в Великобританию сегодня и уже многое успели. Впрочем, главное событие дня было запланировано на вечер.

Государственный банкет во дворце посетили многие члены британской королевской семьи, в том числе и 37-летняя Кейт Миддлтон с 36-летним принцем Уильямом. Герцогиня Кембриджская выбрала для выхода длинное белое платье от Alexander McQueen. и одну из самых знаменитых тиар из коллекции Елизаветы II – «Узелки любви».

Особым украшением вечернего образа герцогини Кейт стал Викторианский орден. Сегодня она впервые появилась с ним на публике. На восьмую годовщину ее свадьбы с принцем Уильямом королева присвоила Кейт Миддлтон титул Дамы Большого креста Королевского Викторианского ордена.