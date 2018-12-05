Кейт Миддлтон в тиаре принцессы Дианы посетила прием в Букингемском дворце



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Кейт Миддлтон

Герцог и герцогиня Кембриджскиев пятый раз появились на традиционной встрече

В Букингемском дворце за несколько недель до Рождества состоялся дипломатический прием с участием членов британской королевской семьи. Королева Елизавета II устроила ежегодное мероприятие, а ее дети (принц Чарльз) и внуки (принц Уильям) поддержали традицию.

Герцогиня Кембриджская была облечена в ослепительный вечерний наряд. Образ дополнили любимые украшения: тиара «Узелки любви» и жемчужные серьги, принадлежавшие принцессе Диане. Знаменитую тиару принцесса Уэльская тоже любила надевать, как и Елизавета II, а теперь супруга принца Уильяма готовится к будущему статусу королевы.

Герцог и герцогиня Кембриджские впервые приняли участие в ежегодном приеме для членов дипломатического корпуса в 2013 году, так что минувшим вечером они в пятый раз появились на традиционной встрече во дворце.