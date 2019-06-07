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    Жизнь

    Кейт Мосс стала лицом модного бренда впервые за 30 лет работы моделью (фото)

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    Кейт Мосс - Кейт Мосс стала лицом модного бренда впервые за 30 лет работы моделью (фото)
    Кейт Мосс

    Осенне-зимняя коллекция бренда вдохновлена музыкой Джорджа Гершвина «Рапсодия в голубом».

    45-летняя Кейт Мосс  уже 31 год работает в модельном бизнесе. Она давно стала всемирно известной звездой и сотрудничала с многими брендами. Но впервые за это время модель стала лицом кампании Giorgio Armani.

    «Кейт Мосс выделяется как женщина необычайной красоты, чья индивидуальность и энергия определенно привлекают внимание на фоне быстротечных модных веяний», – пояснили свой выбор представители модного бренда.

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    Кейт Мосс стала лицом модного бренда впервые за 30 лет работы моделью (фото)
    Кейт Мосс стала лицом модного бренда впервые за 30 лет работы моделью (фото)
    vplate.ru
    vplate.ru
    vplate.ru
    vplate.ru
    vplate.ru
    vplate.ru
    vplate.ru
    vplate.ru
    vplate.ru
    vplate.ru
    vplate.ru
    vplate.ru
    vplate.ru
    vplate.ru
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    vplate.ru
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    Для съемок в рекламе Кейт даже согласилась сменить прическу. Теперь вместо длинных волос она носит гладкий боб. А привычный для модели стиль бохо, которого она часто придерживается в обычной жизни, сменили элегантность и лаконичность итальянского дизайнера.

     

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