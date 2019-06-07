Кейт Мосс стала лицом модного бренда впервые за 30 лет работы моделью (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кейт Мосс

Осенне-зимняя коллекция бренда вдохновлена музыкой Джорджа Гершвина «Рапсодия в голубом».

45-летняя Кейт Мосс уже 31 год работает в модельном бизнесе. Она давно стала всемирно известной звездой и сотрудничала с многими брендами. Но впервые за это время модель стала лицом кампании Giorgio Armani.

«Кейт Мосс выделяется как женщина необычайной красоты, чья индивидуальность и энергия определенно привлекают внимание на фоне быстротечных модных веяний», – пояснили свой выбор представители модного бренда.

Для съемок в рекламе Кейт даже согласилась сменить прическу. Теперь вместо длинных волос она носит гладкий боб. А привычный для модели стиль бохо, которого она часто придерживается в обычной жизни, сменили элегантность и лаконичность итальянского дизайнера.