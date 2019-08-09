Ким Кардашьян оказалась среди звезд с наибольшим количеством фейковых подписчиков



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ким Кардашьян

У знаменитостей почти половина аудитории в Instagram – ненастоящая

Компания ICMP проверила аккаунты ряда знаменитостей в социальных сетях Instagram и Twitter при помощи программы IG Audit на наличие фейковых подписчиков.

Исследование показало, что самая большая доля ненастоящей аудитории – 58% – оказалась у телеведущей Эллен Дедженерес. У Кортни Кардашьян эта доля составила 49%, а у ее сестер Ким и Хлои – по 44%. Также в списке инфлюенсеров с большой долей фейковых подписчиков оказались Ариана Гранде (46%), Майли Сайрус (45%), Кевин Харт (44%) и Дрейк (38%).

Проверка была сопряжена с недавним исследованием компании Cheq: выяснилось, что бренды тратят на сотрудничество с инфлюенсерами с накрученной аудиторией более миллиарда долларов в год.