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    Жизнь

    Ким Кардашьян оказалась среди звезд с наибольшим количеством фейковых подписчиков

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    Ким Кардашьян - Ким Кардашьян оказалась среди звезд с наибольшим количеством фейковых подписчиков
    Ким Кардашьян

    У знаменитостей почти половина аудитории в Instagram – ненастоящая

    Компания ICMP проверила аккаунты ряда знаменитостей в социальных сетях Instagram и Twitter при помощи программы IG Audit на наличие фейковых подписчиков.

    Исследование показало, что самая большая доля ненастоящей аудитории – 58% – оказалась у телеведущей Эллен Дедженерес. У Кортни Кардашьян эта доля составила 49%, а у ее сестер Ким и Хлои – по 44%. Также в списке инфлюенсеров с большой долей фейковых подписчиков оказались Ариана Гранде (46%), Майли Сайрус (45%), Кевин Харт (44%) и Дрейк (38%).

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    Ким Кардашьян оказалась среди звезд с наибольшим количеством фейковых подписчиков
    Ким Кардашьян оказалась среди звезд с наибольшим количеством фейковых подписчиков
    Ким Кардашьян оказалась среди звезд с наибольшим количеством фейковых подписчиков
    Ким Кардашьян оказалась среди звезд с наибольшим количеством фейковых подписчиков
    Ким Кардашьян оказалась среди звезд с наибольшим количеством фейковых подписчиков
    Ким Кардашьян оказалась среди звезд с наибольшим количеством фейковых подписчиков
    Ким Кардашьян оказалась среди звезд с наибольшим количеством фейковых подписчиков
    Ким Кардашьян оказалась среди звезд с наибольшим количеством фейковых подписчиков
    Ким Кардашьян оказалась среди звезд с наибольшим количеством фейковых подписчиков
    Ким Кардашьян оказалась среди звезд с наибольшим количеством фейковых подписчиков
    Ким Кардашьян оказалась среди звезд с наибольшим количеством фейковых подписчиков
    Ким Кардашьян оказалась среди звезд с наибольшим количеством фейковых подписчиков
    Ким Кардашьян оказалась среди звезд с наибольшим количеством фейковых подписчиков
    Ким Кардашьян оказалась среди звезд с наибольшим количеством фейковых подписчиков
    Ким Кардашьян оказалась среди звезд с наибольшим количеством фейковых подписчиков
    Ким Кардашьян оказалась среди звезд с наибольшим количеством фейковых подписчиков
    Ким Кардашьян оказалась среди звезд с наибольшим количеством фейковых подписчиков
    Ким Кардашьян оказалась среди звезд с наибольшим количеством фейковых подписчиков
    Ким Кардашьян оказалась среди звезд с наибольшим количеством фейковых подписчиков
    Ким Кардашьян оказалась среди звезд с наибольшим количеством фейковых подписчиков
    Ким Кардашьян оказалась среди звезд с наибольшим количеством фейковых подписчиков
    Ким Кардашьян оказалась среди звезд с наибольшим количеством фейковых подписчиков
    Ким Кардашьян оказалась среди звезд с наибольшим количеством фейковых подписчиков
    Ким Кардашьян оказалась среди звезд с наибольшим количеством фейковых подписчиков
    Ким Кардашьян оказалась среди звезд с наибольшим количеством фейковых подписчиков
    Ким Кардашьян оказалась среди звезд с наибольшим количеством фейковых подписчиков
    Ким Кардашьян оказалась среди звезд с наибольшим количеством фейковых подписчиков

    Проверка была сопряжена с недавним исследованием компании Cheq: выяснилось, что бренды тратят на сотрудничество с инфлюенсерами с накрученной аудиторией более миллиарда долларов в год.

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    певица Кардашьян
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