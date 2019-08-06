Ким Кардашьян примерила легендарный бдсм-наряд Джанни Версаче



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Ким Кардашьян / Джанни Версаче

Светская львица удивила поклонников «хищным» нарядом

38-летняя Ким Кардашьян анонсировала новую коллекцию, посвященную моде 90-х. В последней фотосессии супруга Канье Уэста повторила модный наряд Джанни Версаче из скандальной коллекции 1993-го года. Черное платье в стиле садомазо стало визитной карточкой модного дома. Грубая кожа в сочетании с золотой фурнитурой, толстые ремни на шее и плечах, лиф с прозрачными вставками и пышная юбка – этот наряд стал символом свободных 90-х.

Ким держит руки на лбу и смотрит прямо в камеру. Она позирует сидя, закинув одну ногу на другую. Звезда распустила свои черные волосы. Из украшений она оставила только одно драгоценное кольцо, надев его на безымянный палец.

Поклонники оценили новый образ Ким. «Мне кажется, Версаче был бы очень польщен этим жестом», «Платье-легенда и оно никогда не выйдет из моды», «Образ Тони Брэкстон мгновенно бросается в глаза», «Ого! Ким сделала реверанс в сторону Брэкстон», - написали они в комментариях.