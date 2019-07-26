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    Жизнь

    Ким Кардашян снялась в нежной фотосессии с младшей дочкой

    • Розсилка
    Ким Кардашьян - Ким Кардашян снялась в нежной фотосессии с младшей дочкой
    Ким Кардашьян

    Фотографу удалось запечатлеть трогательный момент

    Знаменитая светская львица Ким Кардашьян порадовала поклонников новыми снимками. Она приняла участие в нежной фотосессии с малышкой Чикаго. Для съемок они надели белые платья в одном стиле. Фотографу удалось запечатлеть момент, как Кардашян завязывает шнурок на обуви дочери.

    «Мой близнец», – написала Ким.

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    Ким Кардашян снялась в нежной фотосессии с младшей дочкой
    Ким Кардашян снялась в нежной фотосессии с младшей дочкой
    Ким Кардашян снялась в нежной фотосессии с младшей дочкой
    Ким Кардашян снялась в нежной фотосессии с младшей дочкой
    Ким Кардашян снялась в нежной фотосессии с младшей дочкой
    Ким Кардашян снялась в нежной фотосессии с младшей дочкой
    Ким Кардашян снялась в нежной фотосессии с младшей дочкой
    Ким Кардашян снялась в нежной фотосессии с младшей дочкой
    Ким Кардашян снялась в нежной фотосессии с младшей дочкой
    Ким Кардашян снялась в нежной фотосессии с младшей дочкой
    Ким Кардашян снялась в нежной фотосессии с младшей дочкой
    Ким Кардашян снялась в нежной фотосессии с младшей дочкой
    Ким Кардашян снялась в нежной фотосессии с младшей дочкой
    Ким Кардашян снялась в нежной фотосессии с младшей дочкой
    Ким Кардашян снялась в нежной фотосессии с младшей дочкой
    Ким Кардашян снялась в нежной фотосессии с младшей дочкой
    Ким Кардашян снялась в нежной фотосессии с младшей дочкой
    Ким Кардашян снялась в нежной фотосессии с младшей дочкой
    Ким Кардашян снялась в нежной фотосессии с младшей дочкой
    Ким Кардашян снялась в нежной фотосессии с младшей дочкой
    Ким Кардашян снялась в нежной фотосессии с младшей дочкой
    Ким Кардашян снялась в нежной фотосессии с младшей дочкой
    Ким Кардашян снялась в нежной фотосессии с младшей дочкой

    Поклонники пришли в восторг от трогательных снимков. Многие согласились с девушкой в том, что дочка растет ее копией.

    «Какая нежность», «Такие милые», «Она твоя копия», «Не знаю, кто красивее»,  – прокомментировали пост подписчики. Напомним, что недавно Ким отдохнула в Коста-Рике. Для прогулок она выбирала яркие наряды, а на пляже появлялась в мини-бикини. Компанию ей составлял не муж, а сестра Кортни.

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