Ким Кардашян снялась в нежной фотосессии с младшей дочкой



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Ким Кардашьян

Фотографу удалось запечатлеть трогательный момент

Знаменитая светская львица Ким Кардашьян порадовала поклонников новыми снимками. Она приняла участие в нежной фотосессии с малышкой Чикаго. Для съемок они надели белые платья в одном стиле. Фотографу удалось запечатлеть момент, как Кардашян завязывает шнурок на обуви дочери.

«Мой близнец», – написала Ким.

Поклонники пришли в восторг от трогательных снимков. Многие согласились с девушкой в том, что дочка растет ее копией.

«Какая нежность», «Такие милые», «Она твоя копия», «Не знаю, кто красивее», – прокомментировали пост подписчики. Напомним, что недавно Ким отдохнула в Коста-Рике. Для прогулок она выбирала яркие наряды, а на пляже появлялась в мини-бикини. Компанию ей составлял не муж, а сестра Кортни.