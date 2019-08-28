Ким Кардашьян в экстремальном розовом бикини засветила огромный бюст на пляже



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Звезда реалити-шоу порадовала поклонников откровенными фото

Обладательница пышных форм, 38-летняя Ким Кардашьян опубликовала новое пляжное фото. Модель и бизнесвумен позировала в розовом экстремальном бикини, в котором с трудом уместилась ее роскошная грудь.

Ким лежала, удобно расположившись на полотенце. Она сложила губы уточкой. В «розовый» кадр идеально вписался маникюр в этом же тоне. Ким сделала пикантное селфи, в стеклах отразилась ее рука с телефоном.

Недавно звезда показала нежные снимки с младшим сыном, которого звездной паре родила суррогатная мать.

Читайте также: Как выглядели звезды на красной дорожке премии MTV Video Music Awards